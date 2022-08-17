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Серия взрывов прогремела в Таиланде: есть пострадавшие

Просмотров:640 Опубликовано: Вчера, 17:51
Серия взрывов прогремела в Таиланде: есть пострадавшие
Фото ©REUTERS
Взрывы и пожары произошли по меньшей мере в 17 населенных пунктах на юге Таиланда, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters.

Согласно заявлениям полиции и военных Таиланда, взрывы и поджоги произошли после полуночи, были атакованы деловые предприятия.

Синхронизированные взрывы предназначались для атаки магазинов, мини-маркетов и автозаправочных станций в трех южных провинциях, в результате чего по меньшей мере 7 человек получили легкие ранения.

Как сообщается, пока никто не взял на себя ответственность за нападения.

Конфликт в Южном Таиланде - продолжающийся вооруженный конфликт с участием ряда радикальных исламских организаций, выступающих за независимость провинций Яла, Паттани и Наратхиват от Таиланда и создание или независимого исламского государства, или вхождение провинций в состав Малайзии.

По данным мониторинговой группы Deep South Watch, с 2004 года в результате конфликта погибло более 7300 человек. Мирные переговоры, начавшиеся в 2013 году, неоднократно срывались.


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