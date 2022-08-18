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Способ не платить штрафы придумал житель Туркестана, обманув «Сергек»

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 07:52
Способ не платить штрафы придумал житель Туркестана, обманув «Сергек»
Фото из открытых источников
Житель Туркестана пытался остаться безнаказанным за нарушения правил дорожного движения. Он изменил букву на своем госномере. Штрафы приходили к другому человеку, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Оtyrar.kz.

В полицию Туркестанской области обратился житель Сарыагашского района. По словам молодого человека, к нему приходят штрафы, даже если он не нарушал правила дорожного движения. Он стал подозревать, что кто-то другой присвоил государственный номерной знак его автомобиля.

В результате тщательного изучения камер видеонаблюдения центра оперативного управления, в поле зрения полицейских попался подозрительный автомобиль.

То есть, по улице Амир-Темир в городе Туркестан операторы ЦОУ выявили автомобиль марки Mercedes. Он действительно ездил с госномером, указанным заявителем, который обратился в полицию.

Как выяснилось, водитель автомобиля Mercedes изменил букву на госномере и наклеил другую. Таким образом, штрафы за нарушение ПДД приходили не к нему, а на имя жителя Сарыагаша. Общая сумма штрафов, в основном за превышение скорости, составила около 90 тысяч тенге.

В результате в отношении водителя Mercedes составили административный протокол по ч. 1 ст. 590 КоАП РК «Нарушение правил эксплуатации транспортных средств», а автомобиль водворили на штрафстоянку.


Источник: newtimes.kz
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