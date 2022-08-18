Способ не платить штрафы придумал житель Туркестана, обманув «Сергек»

Житель Туркестана пытался остаться безнаказанным за нарушения правил дорожного движения. Он изменил букву на своем госномере. Штрафы приходили к другому человеку, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Оtyrar.kz.



В полицию Туркестанской области обратился житель Сарыагашского района. По словам молодого человека, к нему приходят штрафы, даже если он не нарушал правила дорожного движения. Он стал подозревать, что кто-то другой присвоил государственный номерной знак его автомобиля.



В результате тщательного изучения камер видеонаблюдения центра оперативного управления, в поле зрения полицейских попался подозрительный автомобиль.



То есть, по улице Амир-Темир в городе Туркестан операторы ЦОУ выявили автомобиль марки Mercedes. Он действительно ездил с госномером, указанным заявителем, который обратился в полицию.



Как выяснилось, водитель автомобиля Mercedes изменил букву на госномере и наклеил другую. Таким образом, штрафы за нарушение ПДД приходили не к нему, а на имя жителя Сарыагаша. Общая сумма штрафов, в основном за превышение скорости, составила около 90 тысяч тенге.



В результате в отношении водителя Mercedes составили административный протокол по ч. 1 ст. 590 КоАП РК «Нарушение правил эксплуатации транспортных средств», а автомобиль водворили на штрафстоянку.