Сократят ли количество праздников в Казахстане – ответ Минтруда

В Министерстве труда и социальной защиты населения РК ответили на предложение сократить количество праздников в стране, сообщает Zakon.kz.



В соответствии с законом «О праздниках» в Казахстане отмечаются национальные, государственные и профессиональные праздники.



Национальные



Праздники, установленные в стране в ознаменование событий, имеющих особое историческое значение, оказавших существенное влияние на развитие казахстанской государственности.



Празднование национальных праздников сопровождается проведением официальных мероприятий в центральных и местных государственных органах.



Государственные



Праздники, посвященные событиям, имеющим общественно-политическое значение, а также традиционно отмечаемые казахстанцами.



Празднование государственных праздников может сопровождаться проведением официальных мероприятий.



Профессиональные



Праздники, не наделенные статусом национальных и государственных праздников, отмечаемые отдельными категориями граждан.



- Нерабочими днями являются только дни, в которые отмечаются национальные и государственные праздники, - сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.



Как отметили в ведомстве, выходные и праздничные дни представляются работникам для отдыха, восстановления работоспособности, укрепления здоровья и иных личных потребностей.



- В этой связи в целях соблюдения конституционного права граждан на отдых и учета социальных интересов большей части занятого населения считаем нецелесообразным сокращение количества праздничных дней, - сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.