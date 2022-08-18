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Сократят ли количество праздников в Казахстане – ответ Минтруда

Просмотров:222 Опубликовано: Сегодня, 12:31
Сократят ли количество праздников в Казахстане – ответ Минтруда
Фото: Zakon.kz
В Министерстве труда и социальной защиты населения РК ответили на предложение сократить количество праздников в стране, сообщает Zakon.kz.

В соответствии с законом «О праздниках» в Казахстане отмечаются национальные, государственные и профессиональные праздники.

Национальные

Праздники, установленные в стране в ознаменование событий, имеющих особое историческое значение, оказавших существенное влияние на развитие казахстанской государственности.

Празднование национальных праздников сопровождается проведением официальных мероприятий в центральных и местных государственных органах.

Государственные

Праздники, посвященные событиям, имеющим общественно-политическое значение, а также традиционно отмечаемые казахстанцами.

Празднование государственных праздников может сопровождаться проведением официальных мероприятий.

Профессиональные

Праздники, не наделенные статусом национальных и государственных праздников, отмечаемые отдельными категориями граждан.

- Нерабочими днями являются только дни, в которые отмечаются национальные и государственные праздники, - сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

Как отметили в ведомстве, выходные и праздничные дни представляются работникам для отдыха, восстановления работоспособности, укрепления здоровья и иных личных потребностей.

- В этой связи в целях соблюдения конституционного права граждан на отдых и учета социальных интересов большей части занятого населения считаем нецелесообразным сокращение количества праздничных дней, - сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.


Источник: zakon.kz
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