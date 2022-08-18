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Продление учебного года на две недели закрепили законодательно в Казахстане

Просмотров:131 Опубликовано: Сегодня, 13:25
Продление учебного года на две недели закрепили законодательно в Казахстане
фото: shakarim-semey.mektebi.kz
Астана. 18 августа. КазТАГ – Алена Субботина. Продление учебного года на две недели законодательно закрепили в государственных общеобязательных стандартах образования в Казахстане.

«Продолжительность учебного года в 1 классах – 35 учебные недели (ранее было 33 - КазТАГ), во 2-4 классах – 36 учебные недели (ранее было 34 – КазТАГ)», – говорится в документе, размещенном на сайте системы нормативно-правовых актов РК.

Продолжительность учебного года для остальных классов также составит 36 учебных недель, вместо 34.

«Продолжительность каникулярного времени в календарном году составляет не менее 115 дней, из них в учебном году не менее 25 дней. Каникулы предоставляются три раза в учебном году – осенью, зимой и весной. Для обучающихся первых классов в третьей четверти дополнительно предоставляется каникулярное время продолжительностью одна неделя», – прописано в документе.

Сроки освоения общеобразовательных учебных программ остаются прежними, четыре года для начального образования и пять лет для основного среднего образования.


Источник: kaztag.kz
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