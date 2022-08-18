Продление учебного года на две недели закрепили законодательно в Казахстане

Астана. 18 августа. КазТАГ – Алена Субботина. Продление учебного года на две недели законодательно закрепили в государственных общеобязательных стандартах образования в Казахстане.



«Продолжительность учебного года в 1 классах – 35 учебные недели (ранее было 33 - КазТАГ), во 2-4 классах – 36 учебные недели (ранее было 34 – КазТАГ)», – говорится в документе, размещенном на сайте системы нормативно-правовых актов РК.



Продолжительность учебного года для остальных классов также составит 36 учебных недель, вместо 34.



«Продолжительность каникулярного времени в календарном году составляет не менее 115 дней, из них в учебном году не менее 25 дней. Каникулы предоставляются три раза в учебном году – осенью, зимой и весной. Для обучающихся первых классов в третьей четверти дополнительно предоставляется каникулярное время продолжительностью одна неделя», – прописано в документе.



Сроки освоения общеобразовательных учебных программ остаются прежними, четыре года для начального образования и пять лет для основного среднего образования.