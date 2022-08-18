Первый снег выпал в ВКО

В районе Риддера в Восточно-Казахстанской области ночью выпал первый снег, передает корреспондент Tengrinews.kz.Фотография очевидца Алексея Наконечного, на которой запечатлен первый снег, выпавший в высокогорье Восточного Казахстана, обсуждается в Сети. На высоте 1870 метров, где находится спортивная база, земля плотно покрыта снегом.Достоверность снимка подтвердили в Казгидромете."В самом Риддере и на метеостанции снега не было и нет в данный момент. В высокогорье осадки идут. Это дождь со снегом. Но для Риддера и его окрестностей это привычное явление, все-таки там высокогорье", - пояснили синоптики.Также здесь добавили, что в ближайшие дни по всей области ожидается похолодание."Мы составили прогноз, по которому в горных районах области, а это как раз Риддер, Катон-Карагайский район, в ближайшие дни ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, похолодание и заморозки вполне вероятны на востоке области", - сообщили синоптики.Отметим, что о существенном похолодании до минус 2 градусов предупреждали и в ДЧС ВКО.