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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Первый снег выпал в ВКО

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:13
Первый снег выпал в ВКО
Фото:instagram.com/ridder.city
В районе Риддера в Восточно-Казахстанской области ночью выпал первый снег, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фотография очевидца Алексея Наконечного, на которой запечатлен первый снег, выпавший в высокогорье Восточного Казахстана, обсуждается в Сети. На высоте 1870 метров, где находится спортивная база, земля плотно покрыта снегом.

Достоверность снимка подтвердили в Казгидромете.

"В самом Риддере и на метеостанции снега не было и нет в данный момент. В высокогорье осадки идут. Это дождь со снегом. Но для Риддера и его окрестностей это привычное явление, все-таки там высокогорье", - пояснили синоптики.

Также здесь добавили, что в ближайшие дни по всей области ожидается похолодание.

"Мы составили прогноз, по которому в горных районах области, а это как раз Риддер, Катон-Карагайский район, в ближайшие дни ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, похолодание и заморозки вполне вероятны на востоке области", - сообщили синоптики.

Отметим, что о существенном похолодании до минус 2 градусов предупреждали и в ДЧС ВКО.



Источник: Tengrinews.kz
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