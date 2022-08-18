Снижают аппетит и помогают похудеть: 6 популярных специй

Специи и приправы помогают не только улучшить вкус блюда, но могут стать и отличными союзниками в борьбе с лишним весом, передает Tengri Lifestyle со ссылкой на Doctorpiter.



Чтобы избавиться от лишних килограммов раз и навсегда, не стоит демонизировать еду, говорят диетологи. Когда мы начинам делить продукты на "хорошие" и "плохие", то ставим себе жесткие рамки, запрещая есть сладкое, мучное, жирное. Такие запреты работают недолго: рано или поздно все равно происходит срыв, который в дальнейшем провоцирует переедания. Необходимо аккуратно менять пищевые привычки, чтобы организм смог адаптироваться.



Меню должно быть разнообразным. В нем имеют место быть как овощи, так и пирожные - главное, во всем знать меру. Баланс белков, жиров и углеводов помогает организму грамотно расходовать полученные калории, не запасаясь жиром. А разнообразить даже самый простой рацион вам помогут специи и приправы.



Так, эксперты составили рейтинг специй и приправ, которые нужно обязательно включить в свой рацион.



Имбирь: истребитель жиров



Вероятно, многие уже не раз слышали про имбирь. Это прекрасный вариант для тех, кто хочет стать обладателем стройной фигуры. Он наградит блюда прекрасным ароматом и вкусом, а также улучшит работу пищеварительной системы, поможет метаболизму и снизит уровень холестерина в крови.



В корне имбиря масса полезных веществ. В нем есть минералы магний, фосфор, кальций, железо, цинк, калий, хром, марганец, кремний, а также витамины А, В1, В2, В3, С, Е и К. Также богат он такими аминокислотами, как лейцин, валин, изолейцин, треонин, лизин, метионин, фенилаланин и триптофан.



Имбирь, кстати, частенько добавляют в чай. Он придает напитку пикантный вкус, плюс делает его в разы полезнее. Но мало кто знает, что чай с имбирем важно еще и правильно заварить, иначе все полезные свойства напитка быстро улетучатся.



Перец чили: удар огнем



Всего лишь одна щепотка перца чили поможет ускорить метаболизм на 25 процентов! Но добавлять эту специю нужно крайне осторожно, особенно при заболеваниях ЖКТ.



А еще перец чили противопоказан людям, которые страдают от повышенной потливости. Дело в том, что рецепторы на языке определяют остроту приправы как жар и дают сигнал мозгу: нужно охладиться. А охлаждается наш организм одним способом - начинает потеть.



Если же у вас нет никаких запретов от врачей, то любить остренькое - очень даже полезно. Такие блюда помогут улучшить пищеварение и настроение, облегчают течение ОРВИ, улучшают кровообращение.



Корица: "изящная" штучка



Корица - прекрасный вариант специи для тех, кто мечтает снизить вес и похудеть. Всего лишь четверть чайной ложки может в 20 раз улучшить углеводный процесс. Специю также хвалят за ее аромат: он способен немного снижать аппетит.



Помимо этого, в корице ученые уже нашли несколько флавоноидных соединений, которые обладают противовоспалительными свойствами. Кстати, еще флавониды улучшают иммунитет.



Также эта специя полезна для людей, которые страдают от диабета второго типа. Корица понижает кровяное давление, увеличивает чувствительность к инсулину, организм начинает "проносить" в клетку глюкозу, что обеспечивает поддержание стабильного показателя сахара в крови.



Кардамон: пикантный антиоксидант



Родиной кардамона принято считать Индию - именно в этой стране впервые нашли эту восхитительную пряность. Это прекрасный антиоксидант и сжигатель жира. Кардамон способен расщепить и вывести холестерин из организма, а еще повысить иммунитет.



Еще одно достоинство кардамона: он помогает бороться с неприятным запахом изо рта. Также хорошо влияют на свежесть дыхания петрушка, розмарин, фенхель, кориандр, корица.



Куркума: желтая красавица



Куркума также пришла к нам из Индии. Это прекрасный активатор обмена веществ. Уникальное вещество куркумин, которое содержится в специи, может препятствовать накоплению жировых отложений. Также оно улучшает пищеварение. Еще один плюс специи: куркума может защитить от развития онкологических заболеваний за счет антиоксидантных и противовоспалительных свойств.



Важная деталь: есть куркуму стоит не всем - ни в виде специи, ни в виде БАДа ее принимать нельзя тем, у кого есть предрасположенность к болезням почек, в частности - к мочекаменной болезни. Дело в том, что куркума может содержать токсичные ингредиенты и даже тяжелые металлы, такие как свинец.



Анис: чудесные зернышки



Анис - это великолепное средство, которое способно снизить аппетит. Помимо этого, плоды аниса стимулируют активность бронхов, уменьшают спазмы гладкой мускулатуры кишечника. Отвар из семян аниса пьют при грудных болезнях и для улучшения пищеварения. Анис помогает при воспалении почек и мочевого пузыря.