На заявления известного телеведущего о выдаче ВНЖ казахстанцам ответили в посольстве Турции

Посольство Турции ответило на публикации известного блогера и телеведущего Адиля Лияна по поводу отказов в выдаче ВНЖ казахстанцам. В дипломатической миссии назвали утверждения необоснованными, передает Tengritravel.kz.



Недавно в социальных сетях блогер Адиль Лиян пожаловался на то, что ему не предоставили туристический вид на жительство в Турции. По его словам, в ВНЖ ему отказали, не вызвав на интервью. Публикацию поддержали подписчики своими рассказами о похожих ситуациях.



После обращения корреспондента Tengritravel.kz в посольстве Республики Турция в Казахстане отреагировали на публикацию блогера. Представители дипмиссии ответили, что узы братства и дружбы, берущие корни из общности истории Турции и Казахстана, чрезвычайно крепки и такие сообщения не служат укреплению братства между двумя странами.



В сообщении ведомства выделены утверждения, которые не соответствуют действительности. Одно из них - это то, что 99 процентов заявок казахстанских граждан были отклонены миграционной службой Турецкой Республики и заявка блогера Адиля Лияна была отклонена без указания весомой причины.



В ответ на это в посольстве объяснили, что "краткосрочный туристический вид на жительство" для иностранных граждан выдается управлением миграционной службы Турецкой Республики максимальным сроком на два года. Рассмотрение заявок осуществляется в соответствии с законодательством Турецкой Республики.



"Как известно, граждане Турецкой Республики при поездках в Казахстан пользуются безвизовым режимом на срок до 30 дней. Безвизовый срок пребывания граждан Республики Казахстан в Турции составляет 90 дней.



Помимо этого, виды на жительство на более длительный срок выдаются на основании обращения в управление миграционной службы, и эти обращения должны быть обоснованы. Обращения рассматриваются соответствующими подразделениями в рамках установленных критериев, и при необходимости могут быть затребованы дополнительные подтверждающие документы", - сказано в сообщении.



Что касается заявки журналиста Адиля Лияна, советник по вопросам внутренних дел посольства Турецкой Республики в РК Исмаил Акынтюрк лично связался с сотрудником миграционной службы и они повторно рассмотрели данную заявку. По словам первых лиц, в ней действительно не было обосновано пребывание в Турции.



"Он должен был предоставить план работы, поездки, проекты, которыми планирует заниматься. Человек должен обосновать, почему он хочет остаться в Турции. Мы относимся к Казахстану как к братской стране. Но блогер не предоставил обоснование своего пребывания", - сказал советник по вопросам коммуникаций посольства Турции в городе Нур-Султане Махмут Шевкет Байрам.



Другое утверждение, которое затронуто письмом посольства, состоит в том, что сумма, взимаемая в качестве регистрационного сбора с граждан Казахстана, больше, чем для граждан других стран.



"С другой стороны, за оформление вида на жительство взимается определенный сбор. При определении суммы сбора за вид на жительство во внимание принимается принцип взаимности. Для граждан стран, в которых размер сбора составляет меньшую или большую сумму, эти суммы определяются на основе взаимности. Поэтому утверждения о том, что граждане некоторых стран якобы "находятся в приоритете", не отражают действительность", - говорится в сообщении.



В беседе корреспонденту Tengritravel.kz советник по вопросам коммуникаций Махмут Шевкет Байрам объяснил, что до 90 дней без каких-либо виз и оплат граждане Казахстана могут пребывать в стране. А при подаче заявления на ВНЖ взимается плата.



"В дипломатии есть понятие "двустороннее соглашение". Если страна берет определенную сумму, то вторая сторона взимает такую же. Это мировая практика", - сказал он.