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МИД РФ: Резко выросло число фейков о российско-казахстанских отношениях

Просмотров:437 Опубликовано: Вчера, 20:18
МИД РФ: Резко выросло число фейков о российско-казахстанских отношениях
Фото: gov.kz
В соцсетях и СМИ резко выросло число фейков о российско-казахстанских отношениях. Об этом заявил замдиректора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев, передает Tengrinews.kz.

"Обратили внимание на резкое увеличение в соцсетях и СМИ фейков, касающихся российско-казахстанского взаимодействия. Не исключаю, что за их созданием могут стоять желающие вбить клин в отношения России и Казахстана, создать дополнительный фактор напряженности между добрыми соседями, а также внутри многонационального общества Казахстана", - сказал представитель МИД РФ.

Напомним, один из фейков был опровергнут на днях Министерством просвещения Казахстана. В некоторых СМИ и соцсетях появилась информация о том, что за 6-7 лет в казахстанских школах отменят классы с русским языком обучения.

"Данная информация не соответствует действительности. Как в классах с казахским языком обучения, так и в классах с русским языком обучения русский язык продолжает изучаться в прежнем режиме, иных планов нет", - сообщила первый вице-министр просвещения Шолпан Каринова.


Источник: Tengrinews.kz
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