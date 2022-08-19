Школы Казахстана переходят на пятидневку - министр

Со следующего учебного года почти все школы перейдут на пятидневный формат работы, сказал министр просвещения Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Мы приняли решение: со следующего года все школы, за исключением школ с трехсменным обучением, переходят на пятидневный формат работы. Это касается и директоров школ, и учителей, и всех работников. Мы считаем, что учителя должны в субботу отдыхать, в субботу находиться со своими детьми.



Здесь возникает вопрос: повлияет ли это на отпускные? На отпускные этот вопрос влиять не будет. Время отпуска - 56 дней - так и остается без изменений", - сказал Аймагамбетов в ходе августовской конференции.



Министр попросил директоров не проводить по субботам методические дни или "каким-то еще образом пытаться приглашать педагогов на работу".



"Эту практику надо прекращать. Педагоги должны работать, и директора школ, всего пять дней. Как в отделах образования, так и в дошкольных организациях", - сказал он.



Напомним, учебный год в Казахстане продлили на 2 недели. Продолжительность учебного года в первых классах ранее составляла 33 недели, а во 2-12-х классах - 34 недели. Продление произойдет за счет сокращения каникул. Летние каникулы школьников будут начинаться с 1 июня.