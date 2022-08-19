«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 19 Августа
+30...+26
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 475.94 KZT
  • €1 = 483.98 KZT
  • 1 RUB = 7.94 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Школы Казахстана переходят на пятидневку - министр

Просмотров:312 Опубликовано: Сегодня, 11:49
Школы Казахстана переходят на пятидневку - министр
Фото из открытых источников
Со следующего учебного года почти все школы перейдут на пятидневный формат работы, сказал министр просвещения Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Мы приняли решение: со следующего года все школы, за исключением школ с трехсменным обучением, переходят на пятидневный формат работы. Это касается и директоров школ, и учителей, и всех работников. Мы считаем, что учителя должны в субботу отдыхать, в субботу находиться со своими детьми.

Здесь возникает вопрос: повлияет ли это на отпускные? На отпускные этот вопрос влиять не будет. Время отпуска - 56 дней - так и остается без изменений", - сказал Аймагамбетов в ходе августовской конференции.

Министр попросил директоров не проводить по субботам методические дни или "каким-то еще образом пытаться приглашать педагогов на работу".

"Эту практику надо прекращать. Педагоги должны работать, и директора школ, всего пять дней. Как в отделах образования, так и в дошкольных организациях", - сказал он.

Напомним, учебный год в Казахстане продлили на 2 недели. Продолжительность учебного года в первых классах ранее составляла 33 недели, а во 2-12-х классах - 34 недели. Продление произойдет за счет сокращения каникул. Летние каникулы школьников будут начинаться с 1 июня.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика