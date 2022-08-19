Срочник скончался на госгранице в Атырауской области

Срочник скончался на одном из участков государственной границы в Атырауской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Пограничной службы КНБ.



"17 августа в период несения службы на одном из участков государственной границы в Атырауской области скончался военнослужащий срочной службы Нұрбек Ерғалиев. По результатам судебно-медицинской экспертизы констатирована "внезапная сердечная смерть", - говорится в сообщении.



Следственные органы возбудили уголовное дело по факту смерти военнослужащего.



Руководство и личный состав Пограничной службы КНБ выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего, принимают меры по оказанию необходимой помощи его семье.



В начале июня Президент Касым-Жомарт Токаев обратил серьезное внимание на случаи смертей военнослужащих в казахстанской армии.