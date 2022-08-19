Турецкая лира обрушилась после решения центробанка

Турецкая лира продолжает падение на фоне снижения базовой ставки центральным банком, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Deutsche Welle.
Центральный банк Турции объявил об очередном снижении процентных ставок, снизив ключевую ставку до 13 с 14 процентов. Как отметили в издании, организация снова снизила процентные ставки при инфляции 80 процентов, что привело к падению курса лиры. Объясняя свое решение, банк сослался на "ослабление влияния геополитических рисков".
Курс лиры отреагировал снижением к доллару на 4,2 процента, до 14,47 лиры за доллар, обновив исторический минимум.
"Центральный банк ожидает начала процесса дезинфляции, имеются сигналы потери импульса в экономической активности", - говорится в сообщении.
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