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Штурм спецЦОНа в Актобе объяснила полиция

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:38
Штурм спецЦОНа в Актобе объяснила полиция
Кадр из видео
В МВД прокомментировали появившееся в соцсетях видео полицейской операции в спецЦОНе Актобе, передает Tengrinews.kz.

Видео полицейской операции появились накануне в TikTok. На кадрах видно, как несколько сотрудников с оружием и операторы МВД штурмуют здание актюбинского специализированного ЦОНа.

"Департаментом полиции по Актюбинской области пресечена деятельность организованной преступной группы, которая оказывала незаконные услуги населению по выдаче водительских удостоверений для управления транспортными средствами", - сообщили в полиции.

@quandyqof Учите, а не покупайте #aktobe #автоцонактобе ♬ оригинальный звук - quandyqof


Отмечается, что входе проведения обысков изъяты вещественные доказательства, подтверждающие преступную роль каждого участника группы. Правоохранители начали досудебное расследование.

Ранее в Антикоррупционной службе заявили, что сотрудники спецЦОНов и полицейские пользовались схемой для незаконного обогащения при постановке автомобилей на учет. Подобную схему, по данным Антикора, пресекли в Нур-Султане. Следствие добыло доказательства о причастности к противоправным деяниям специалиста Т. из СпецЦОНа № 2 Нур-Султана и госавтоинспектора А. из Процессингового центра Департамента полиции Алматинской области.


Источник: Tengrinews.kz
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