Льготное кредитование: последний транш перевели одному банку

О реализации программы льготного автокредитования рассказали в Фонде развития промышленности (ФРП), передает Tengrinews.kz.



Фонд развития промышленности выделил оставшийся лимит в размере 10 миллиардов тенге АО "Евразийский банк" в рамках программы льготного автокредитования", - говорится в сообщении.



Таким образом, как отмечается, ФРП профондировал банки - участники программы на сумму 100 миллиардов тенге, из них:



АО "Евразийский банк" - 35 миллиардов тенге;

АО "Банк ЦентрКредит" - 27,5 миллиарда тенге;

АО "Народный банк Казахстана" - 22,5 миллиарда тенге;

АО Forte Bank - 15 миллиардов тенге.



"На сегодняшний день по программе принято 31 538 заявок на приобретение автомобиля, из них одобрено 12 483 на сумму 95,517 миллиарда тенге. Всего выдано 10 015 автомобилей на сумму 77,068 миллиарда тенге", - заявили в фонде.



В разрезе регионов больше всего заявок на приобретение автомобиля поступило из:



Алматы - 7031;

Нур-Султана - 5381;

Шымкента - 4664;

Костанайской области - 2465;

Карагандинской области - 2109;

Восточно-Казахстанской области - 1732;

Павлодарской области - 1442;

Актюбинской области - 1144;

Жамбылской области - 1112;

Кызылординской области - 815;

Мангистауской области - 720;

Атырауской области - 616;

Западно-Казахстанской области - 594;

Акмолинской области - 571;

Северо-Казахстанской области - 524;

Алматинской области - 470;

Туркестанской области - 148.



В ФРП напомнили, что программа льготного автокредитования рассчитана на 30 лет. После полного освоения выделенного лимита предоставление автокредитов будет осуществляться на основе револьверного механизма кредитования, за счет возвращаемых кредитных платежей первичными заемщиками.



"Запуск револьверного механизма по программе льготного автокредитования планируется в сентябре текущего года, после чего банками-участниками будет продолжен сбор заявок по автокредитам", - уточнили в Фонде развития промышленности.



Сумма финансирования по программе льготного кредитования составила 100 миллиардов тенге. Программа осуществляется на следующих условиях:



ставка вознаграждения - 4 процента годовых;

сумма кредитования - не более 10 миллионов тенге;

срок финансирования - не более 7 лет;

первоначальный взнос - от 0 процентов;

стоимость транспортного средства - не более 15 миллионов тенге.



Программа стартовала 16 мая. В автосалонах в тот же день образовались очереди.