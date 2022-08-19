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Apple предупредила об уязвимости в iPhone, iPad и Mac

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:15
Apple предупредила об уязвимости в iPhone, iPad и Mac
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Компания Apple предупредила о проблемах с системой безопасности устройств iPhone, iPad и Mac, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Mail.

Apple представила отчеты о выявленных проблемах, в которых говорится, что недостатки программного обеспечения потенциально могут позволить злоумышленникам получить полный контроль над устройствами компании.

Поэтому эксперты по безопасности Apple выпустили новое обновление для iPhone начиная с 6S, несколько моделей iPad, включая 5-е поколение и более поздние версии, все модели iPad Pro и iPad Air 2 и компьютеры Mac под управлением macOS Monterey.

Отмечается, что обновление iOS устраняет две уязвимости, с которыми могут столкнуться пользователи iPhone и iPad. Одна из них могла позволить приложению выполнять произвольный код, а вторая уязвимость была в WebKit, движке, который поддерживает Safari и другие сторонние браузеры на iOS.

Как пояснили эксперты, это помогало хакерам получить полный доступ к устройству, позволяя злоумышленникам выдавать себя за владельца и запускать любое программное обеспечение.

Ранее сообщалось, что Apple планирует провести мероприятие по запуску новых устройств 7 сентября.


Источник: Tengrinews.kz
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