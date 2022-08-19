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Видео "русалки" из Казахстана набрало 3,5 миллиона просмотров в TikTok

Просмотров:9 Опубликовано: Сегодня, 18:23
Видео "русалки" из Казахстана набрало 3,5 миллиона просмотров в TikTok
Кадр из видео
На просторах интернета появилось видео, на котором видно, как "русалка" плавает в водоеме возле скал. Ролик подписали интригующей фразой: "На берегу Капшагая обнаружили русалку". Корреспондент Tengritravel.kz связалась с "русалкой" и побеседовала с ней о ее необычном видео и хобби.

Девушку зовут Дарья. Она из Алматы. Ей нравится снимать красивые видео в костюме русалки и делиться ими в социальных сетях. Недавнее видео набрало 3,5 миллиона просмотров и получило самые восторженные отклики у подписчиков.

Рассказывая про нашумевшее видео, она признается, что подруга сняла бэкстейдж съемок клипа для социальных сетей. Видео сняли на Капшагае, на одной из зон отдыха.

"Я смонтировала видео и подписала, будто на Капшагае плавает русалка. Мне казалось, это бредовое видео, но оно набрало три миллиона просмотров", - говорит она.

Подписчики неоднозначно отреагировали на ролик Дарьи. В комментариях они пишут: "Я думаю, почему мой муж постоянно на рыбалку уезжает", кто-то отказывается верить, что это Капшагай: "Нет такого места на Капчике", некоторые иронизируют: "А я вчера гулял с Акваменом". Другие просто восхищаются красотой: "Красивая девушка", "Какая красота", "Какой прекрасный костюм". Сама Дарья говорит, что она не реагирует на негатив и с весельем читает все комментарии.

Девушка признается, что с самого детства любила мультфильмы и сериалы про русалок, а во взрослом возрасте эту мечту воплотила в реальность: купила костюм и начала плавать.

"Сейчас уже не могу представить отдых на море или вылазку в бассейн без хвоста. С ним чувствую себя как рыба в воде. Люди смотрят, интересуются и спрашивают, где можно купить или сшить такой же хвост. Сейчас я исполняю мечты маленьких девочек и делаю для них такие костюмы", - говорит она.

@dari6996 #рек #русалка #реки #русалкаалматы #хвостикирусалок #настоящаярусалка #капчагай #миф ♬ Hoist the Colours - Colm R. McGuinness


Дарья говорит, что плавать с хвостом несложно. Она может задерживать дыхание до минуты. Такого результата она добилась благодаря занятиям спортом.

@dari6996 А какое у вас хобби ? Пиши в комментарии #рек #русалка #тренд #топ #хочуврек #русалочка #русалкаалматы #бассейн #подводнаясъемка #казахстан #ка ♬ Месяц - Palina


"Я профессиональная волейболистка. Спортом десять лет отзанималась. Наверное, поэтому легкие развиты хорошо. У меня часто спрашивают, насколько тяжело плавать в хвосте и как мне удается дышать под водой так долго. Плавать сложно, но быстрее, чем с ногами. Под водой я не дышу от слова совсем", - признается блогер.


Источник: Tengrinews.kz
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