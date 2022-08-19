Видео "русалки" из Казахстана набрало 3,5 миллиона просмотров в TikTok

На просторах интернета появилось видео, на котором видно, как "русалка" плавает в водоеме возле скал. Ролик подписали интригующей фразой: "На берегу Капшагая обнаружили русалку". Корреспондент Tengritravel.kz связалась с "русалкой" и побеседовала с ней о ее необычном видео и хобби.Девушку зовут Дарья. Она из Алматы. Ей нравится снимать красивые видео в костюме русалки и делиться ими в социальных сетях. Недавнее видео набрало 3,5 миллиона просмотров и получило самые восторженные отклики у подписчиков.Рассказывая про нашумевшее видео, она признается, что подруга сняла бэкстейдж съемок клипа для социальных сетей. Видео сняли на Капшагае, на одной из зон отдыха."Я смонтировала видео и подписала, будто на Капшагае плавает русалка. Мне казалось, это бредовое видео, но оно набрало три миллиона просмотров", - говорит она.Подписчики неоднозначно отреагировали на ролик Дарьи. В комментариях они пишут: "Я думаю, почему мой муж постоянно на рыбалку уезжает", кто-то отказывается верить, что это Капшагай: "Нет такого места на Капчике", некоторые иронизируют: "А я вчера гулял с Акваменом". Другие просто восхищаются красотой: "Красивая девушка", "Какая красота", "Какой прекрасный костюм". Сама Дарья говорит, что она не реагирует на негатив и с весельем читает все комментарии.Девушка признается, что с самого детства любила мультфильмы и сериалы про русалок, а во взрослом возрасте эту мечту воплотила в реальность: купила костюм и начала плавать."Сейчас уже не могу представить отдых на море или вылазку в бассейн без хвоста. С ним чувствую себя как рыба в воде. Люди смотрят, интересуются и спрашивают, где можно купить или сшить такой же хвост. Сейчас я исполняю мечты маленьких девочек и делаю для них такие костюмы", - говорит она.Дарья говорит, что плавать с хвостом несложно. Она может задерживать дыхание до минуты. Такого результата она добилась благодаря занятиям спортом."Я профессиональная волейболистка. Спортом десять лет отзанималась. Наверное, поэтому легкие развиты хорошо. У меня часто спрашивают, насколько тяжело плавать в хвосте и как мне удается дышать под водой так долго. Плавать сложно, но быстрее, чем с ногами. Под водой я не дышу от слова совсем", - признается блогер.