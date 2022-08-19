Оснований для пессимистических прогнозов по сотрудничеству России и Казахстана нет – Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что пессимистичных прогноз по сотрудничеству Казахстана и России нет, передает корреспондент Zakon.kz.
- Специфика геополитической ситуации подсказывает нам необходимость сверки часов с тем, чтобы, возможно, дать дополнительные поручения правительствам. Они успешно работают, взаимодействуют друг с другом. Тем не менее, жизнь подсказывает новые задачи, которые, конечно же, нужно решать, – сказал Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Сочи.
Глава государства отметил, что есть все основания быть удовлетворенными тем, как развивается сотрудничество Казахстана и России.
Нас объединяет общая граница. Самая протяженная сухопутная граница в мире, и, кстати, делимитированная. Поэтому каких-либо оснований для того, чтобы высказывать пессимистические прогнозы в отношении будущего нашего сотрудничества, конечно же, нет. Я лично, как президент Казахстана, настроен на то, чтобы придать дополнительную динамику нашему двустороннему сотрудничеству во всех сферах, – сказал Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Сочи.
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