Желающих купить временно ввезенные в Казахстан авто предупредили в КГД

В Комитете государственных доходов предупредили казахстанцев, желающих купить временно ввезенные в Казахстан авто, передает Tengrinews.kz.



В ведомстве напомнили, что временно ввезенные транспортные средства на таможенную территорию ЕАЭС из третьих стран являются иностранными товарами и находятся под таможенным контролем.



"КГД предупреждает граждан Казахстана, приобретать временно ввезенные транспортные средства, а также эксплуатировать такие машины на территории Казахстана можно только после таможенной очистки и соответственно уплаты причитающихся таможенных пошлин и налогов.



Наблюдается, что после ввоза иностранных транспортных средств для личного пользования, иностранные лица, которые завезли свои автотранспортные средства, через определенное время выезжают с территории Казахстана", - говорится в сообщении.



Это дает основание полагать, что данные автотранспортные средства были завезены на территорию ЕАЭС с целью уже передачи казахстанскому лицу, подчеркнули в комитете.



В КГД напомнили, что по окончанию срока временного ввоза (это 1 год) автомобили должны покинуть территорию ЕАЭС, а при не вывозе автомобилей будут приниматься соответствующие меры.



"Если вы сомневаетесь в происхождении или законности приобретаемого авто, для уточнения проходили ли таможенную очистку и соответственно уплатили ли причитающиеся таможенные пошлины и налоги в Казахстане Вы вправе обратиться в контакт центр КГД по номеру 1414", - заключили в ведомстве.