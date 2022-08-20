Какие продукты после заморозки превращаются в отраву

Летом заморозка различных продуктов становится особенно популярной: многие стремятся таким образом сохранить впрок сезонные овощи, зелень, фрукты и ягоды.



В стремлении сделать запасы важно помнить, что не всем продуктам пребывание в морозильнике идет на пользу. Какие продукты при заморозке могут стать опасными для здоровья, Doctorpiter рассказал терапевт, гастроэнтеролог Сергей Лопатин. Подробнее - в материале Tengri Lifestyle.



Список продуктов, не рекомендованных к заморозке, достаточно широк. Однако надо разделять, когда заморозка действительно опасна для организма, а когда может просто навредить консистенции и вкусовым качествам продукта.

Испортится вкус и внешний вид



Не стоит замораживать овощи с большим процентом содержания воды: огурцы, капусту, кабачки. После морозильника они превратятся в водянистую кашицу, которую будет очень сложно использовать в готовке. Да и на вкус они будут уже не те — как и по консистенции.



Свежая зелень и листья салата при разморозке раскиснут и перестанут хрустеть. Картофель изменит вкус и станет сладким: при низких температурах крахмал в его составе преобразуется в простые сахара.



Молоко и йогурты в процессе оттаивания расслоятся, и вместо однородного продукта вы получите жидкость с комочками.

Без шока не получится



Наиболее жаркие споры обычно вызывает домашняя заморозка фруктов, ягод и овощей. С точки зрения медицины единого мнения здесь нет. С одной стороны, при замораживании они действительно способны сохранять большую часть полезных веществ - витаминов, минеральных компонентов, а также основных нутриентов. Более того, существуют исследования, доказывающие положительное влияние низких температур на антиоксидантные свойства фруктов и ягод.



С другой стороны, добиться максимального сохранения витаминов и макроэлементов с помощью обычной морозильной камеры (в бытовом холодильнике) практически невозможно. Для этого требуется метод шоковой заморозки и специальное оборудование, позволяющее полностью проморозить продукты буквально за пару минут.

Условия хранения



Другой важный момент, связанный с безопасностью замороженной пищи, касается соблюдения условий хранения. Разморозка и последующее повторное замораживание — это вообще недопустимые процессы! Они напрочь убивают все полезные свойства практически любого продукта. Это касается как магазинной продукции в заводской упаковке, так и домашних заморозок.

Что никогда не стоит замораживать



Наиболее опасными для замораживания с точки зрения здоровья можно считать три продукта. Первый — это яйца. При замерзании в холодильнике жидкий белок внутри яйца расширится, что приведет к трещинам на скорлупе. Даже крошечное повреждение уже будет выступать благодатной почвой для проникновения внутрь и размножения болезнетворных бактерий. Поэтому если вы все-таки хотите заморозить сырые яйца, то лучше разбить их и перелить содержимое в герметичную емкость, предварительно перемешав. При необходимости можно также отделить белки от желтков.



Не стоит замораживать и мягкие сыры. В морозильнике они полностью меняют свою структуру и теряют вкусовые качества. Низкие температуры также способствуют расслоению таких сыров, что делает их уязвимыми для бактерий. А они в условиях морозильников гибнут далеко не всегда и не все.



Наконец, категорически запрещено повторно замораживать уже размороженное мясо, птицу, рыбу и морепродукты. В таких продуктах практически гарантированно размножаются болезнетворные бактерии, которые могут стать причиной серьезных инфекций. При оттаивании они пробудятся и могут существенно подпортить здоровье.



Кстати, перемороженное мясо не слишком полезно и с точки зрения питательных свойств. Двойная разморозка приводит к разрушению белка в его составе. Пользы от таких блюд будет крайне мало, а риски их употребления - несоизмеримо высоки.