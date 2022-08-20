Ситуация с коронавирусом к 20 августа по регионам Казахстана



Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 20 августа 2022 года в Казахстане пишет Qostanay.TV.



За прошедшие сутки зарегистрировано 898 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.



Всего в стране подтверждено 1 382 809 случаев, из них:



в городе Нур-Султан – 152,

в городе Алматы – 75,

в городе Шымкент – 12,

в Акмолинской области – 74,

в Актюбинской области – 57,

в Алматинской области – 5,

в Жетысуской области — 15,

в Атырауской области – 22,

в ВКО – 16,

в Абайской области — 20,

в Жамбылской области – 11,

в ЗКО – 89,

в Карагандинской области – 109,

в Улытауской области — 19,

в Костанайской области – 68,

в Кызылординской области – 14,

в Мангистауской области – 28,

в Павлодарской области – 58,

в СКО – 48,

в Туркестанской области – 6.

