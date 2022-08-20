Ситуация с коронавирусом к 20 августа по регионам Казахстана
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 20 августа 2022 года в Казахстане пишет Qostanay.TV.
За прошедшие сутки зарегистрировано 898 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 1 382 809 случаев, из них:
в городе Нур-Султан – 152, в городе Алматы – 75, в городе Шымкент – 12, в Акмолинской области – 74, в Актюбинской области – 57, в Алматинской области – 5, в Жетысуской области — 15, в Атырауской области – 22, в ВКО – 16, в Абайской области — 20, в Жамбылской области – 11, в ЗКО – 89, в Карагандинской области – 109, в Улытауской области — 19, в Костанайской области – 68, в Кызылординской области – 14, в Мангистауской области – 28, в Павлодарской области – 58, в СКО – 48, в Туркестанской области – 6.
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