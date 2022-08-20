"Ответ тем, кто передергивает факты", - эксперт о встрече Токаева и Путина

Директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан Еркин Тукумов дал оценку встрече Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным в Сочи и предположил, к каким результатам она приведет, передает Tengrinews.kz.



"Казахстанско-российские отношения всегда характеризовались интенсивностью и высокой динамикой. Был краткий период пандемии. Но даже тогда я сам еще работал в Москве в посольстве, работа на всех уровнях не прекращалась, по транспортировке застрявших граждан, студентов, поставкам вакцин, лекарств. Российские медики тогда серьезно помогли, выезжая в регионы Казахстана. Пандемия еще не закончилась, но уже не представляет той угрозы. Поэтому сегодня динамика встреч возвращается к допандемийному уровню", - заметил эксперт.



По его мнению, осень ожидается очень насыщенной в Казахстане. Идет активизация диалога на двустороннем уровне и в многостороннем формате. Запланировано несколько важных международных мероприятий, участниками которых являются Казахстан и Россия. Это съезд мировых религий, саммит ШОС, саммит СНГ, саммит СВМДА. Кроме того, традиционная встреча по региональному сотрудничеству. В этом году она пройдет в России.



"Казахстан и Россия как партнеры и союзники, проводящие скоординированную линию на международной арене, традиционно перед подобными мероприятиями встречаются, чтобы провести "сверку часов". Нынешняя встреча в этом плане подтверждает сформировавшуюся годами политическую традицию.



Заметно, насколько тепло проходила встреча двух президентов в непринужденной обстановке. Думаю, это ответ всем тем, кто передергивает факты и пытается нажить себе капитал на якобы охладившихся отношениях.

И у России, и у Казахстана есть национальные интересы. Путем переговоров происходит диалог и выработка если не всегда совпадающих, то близких позиций", - отметил Тукумов.



Он добавил, что беспрецедентные процессы происходят в мире и особенно в экономической сфере. Очередные рекорды бьет двусторонняя торговля. "Кроме Казахстана, никто за нас не будет заниматься укреплением двусторонних отношений, защищать политические и экономические интересы нашей страны в той мере, в какой это нужно нам самим. В это непростое время важно это понимать", - отметил политолог.



"Президент также неслучайно сделал акцент на границе между нашими странами, подчеркнув, что она делимитирована. Думаю, сделано это было для того, чтобы в обществах наших стран не оставалось неясностей в данном вопросе, чтобы некоторые любители искать черную кошку в темной комнате, особенно, если ее там нет, не строили на этой неясности неверных выводов. Мы вопрос границ с Россией давно урегулировали, нет спорных территорий и территориальных претензий. Тему пора закрывать. Это хотел сказать президент", - добавил эксперт.



Напомним, 19 августа Президент Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в Сочи. Пресс-секретарь Президента Руслан Желдибай рассказал о переговорах Токаева и Путина один на один.