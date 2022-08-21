Врач назвала полезные свойства чайного гриба

Чайный гриб (комбуча) прекрасно утоляет жажду и тонизирует. Пробиотики, которые образуются в процессе брожения, способны укрепить иммунитет человека. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Gazeta.
Чайный гриб, по словам Соломатиной, это высокоферментированный продукт, в результате брожения сахара в нем образуются полезные бактерии, которые положительно воздействуют на микробиоту кишечника.
В напитке также содержится достаточное количество аминокислот, они напрямую влияют на состояние нервной системы, регулируя умственную деятельность, настроение и сон. Эти компоненты необходимы для формирования мышц, сухожилий и связок, а также волос и кожи.
"Чайный гриб богат пробиотиками которые поддерживают здоровье кишечника, иммунной системы, здоровый кишечник обеспечивает наше хорошее настроение и влияет на психическое состояние. Развитие многих заболеваний, например, депрессии, связывают именно с состоянием кишечника", - рассказала диетолог.
Регулярное употребление напитка способно защитить сердце и сосуды от негативных воздействий, но чайный гриб стоит пить с осторожностью при обострении хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта.
"Все хорошо в меру, слишком сладкий чайный гриб точно не пойдет на пользу тем, у кого есть инсулинорезистентность, диагностирован сахарный диабет любого типа или ожирение", - предупредила врач.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.