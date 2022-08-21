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Врач назвала полезные свойства чайного гриба

Просмотров:105 Опубликовано: Сегодня, 07:25
Врач назвала полезные свойства чайного гриба
Фото © Picswe
Чайный гриб (комбуча) прекрасно утоляет жажду и тонизирует. Пробиотики, которые образуются в процессе брожения, способны укрепить иммунитет человека. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Gazeta.

Чайный гриб, по словам Соломатиной, это высокоферментированный продукт, в результате брожения сахара в нем образуются полезные бактерии, которые положительно воздействуют на микробиоту кишечника.

В напитке также содержится достаточное количество аминокислот, они напрямую влияют на состояние нервной системы, регулируя умственную деятельность, настроение и сон. Эти компоненты необходимы для формирования мышц, сухожилий и связок, а также волос и кожи.

"Чайный гриб богат пробиотиками которые поддерживают здоровье кишечника, иммунной системы, здоровый кишечник обеспечивает наше хорошее настроение и влияет на психическое состояние. Развитие многих заболеваний, например, депрессии, связывают именно с состоянием кишечника", - рассказала диетолог.

Регулярное употребление напитка способно защитить сердце и сосуды от негативных воздействий, но чайный гриб стоит пить с осторожностью при обострении хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта.

"Все хорошо в меру, слишком сладкий чайный гриб точно не пойдет на пользу тем, у кого есть инсулинорезистентность, диагностирован сахарный диабет любого типа или ожирение", - предупредила врач.


Источник: tengrinews.kz
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