В Казахстане рекордно снизился объем производства муки

В июле в Казахстане произвели всего около 183 тысяч тонн муки. Меньше не было уже около десяти лет. Аналитики сделали любопытные выводы из сложившейся ситуации.



Дело в том, что производство муки, по официальным статистическим данным, падает уже четвертый месяц подряд. Как раз с момента введения Россией запрета на экспорт пшеницы.



Казалось бы, Казахстан должен сам себя обеспечивать хлебом. Однако аналитики Первого кредитного бюро обратили внимание на две цифры. За минувшие семь месяцев 2022 года в стране произвели в общей сложности на 10% больше муки, чем годом ранее. Из страны в сравнении с 2021 годом экспортировали на треть больше муки, но заработали на этом почти в два раза больше – 334,2 миллиона тенге.



«Со стороны это выглядит так. Пока была возможность (и сырье), мукомолы активно наращивали производство и отправляли товар на экспорт, зарабатывая на растущих ценах. Ну а сейчас можно и показать проблемы в отрасли. Например для того, чтобы обязать аграриев продавать зерно по сниженным ценам», – сделали вывод аналитики.