"Я в заложниках". Казахстанка в Лаосе взывает о помощи

Казахстанка Анель Бермагамбетова заявила, что находится в рабстве в Лаосе, передает Tengrinews.kz.Актриса Анель Бермаганбетова написала на своей странице Instagram, что ее пригласили на работу в Таиланд. Хорошо там встретили, но после повезли в Лаос, где поселили в комнате на восемь человек. Телефон казахстанки при ней."На данный момент уже четвертый день в Лаосе, я закрылась в комнате одна, никого не впускаю, вчера пыталась поговорить со старшим китайцем о том, что я не буду работать на таких условиях, и о том, что могу возместить затраты за перелет и улететь домой. На то он ответил: это тебе не то место, куда приезжают и уезжают, ты должна тут остаться на один год, соответственно, у меня поднялась паника. Компания оказалась мошенниками, которая якобы является платформой для инвестиций, мне нужно было выполнять работу менеджера по работе с клиентами", - написала она.Анель также добавила, что ее близкие с Казахстана написали заявление в ДВД по Кызылординской области, вышли на посольство Вьетнама, Таиланда, Посольство России в Лаосе."Я нахожусь в заложниках в этом государстве Лаос. Оказалось, что тут у них есть свой определенный участок земли, который у них в аренде, где они могут осуществлять такую незаконную деятельность. Пишу этот пост с целью привлечь внимание правительственные структуры: МИД Казахстана, Генпрокуратуру Казахстана, МВД Казахстана, чтобы мне помогли отсюда выехать", - написала она.В полиции Кызылординской области, сообщили, что заведено уголовное дело по части 1 статьи 126 УК РК "Незаконное лишение свободы, не связанное с похищением человека". Начато досудебное расследование."О результатах расследования будет сообщено дополнительно. О данном происшествии уведомлено Министерство иностранных дел Казахстана. Поддерживается контакт с братом потерпевшей. Кроме того, направлено письмо в департамент консульства РК", - добавили в полиции.