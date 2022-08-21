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Подтвердился факт возбуждения уголовного дела по жалобе на Болата Назарбаева и его экс-жену

Просмотров:348 Опубликовано: Сегодня, 14:45
Подтвердился факт возбуждения уголовного дела по жалобе на Болата Назарбаева и его экс-жену
Фото КазТАГ
Астана. 20 августа. КазТАГ – Подтвердился факт возбуждения уголовного дела по жалобе на брата экс-президента Нурсултана Назарбаева – Болата Назарбаева и его бывшую жену Майру Курмангалиеву, передает корреспондент агентства.

«17 июня по данному заявлению департаментом экономических расследований по городу Алматы начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 249 (рейдерство) УК РК», - сообщили в прокуратуре, отвечая на запрос редакции агентства КазТАГ.

Напомним, 20 июня известный казахстанский журналист Михаил Козачков сообщил, что в отношении Болата Назарбаева и его бывшей жены Майры Курмангалиевой зарегистрировано уголовное дело по факту рейдерства. Позднее в агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) подтвердили поступление заявления от Нуршы Какенова о рейдерском захвате ТОО «Karuan», заявив, что проверяют доводы заявителя, однако факт начала досудебного расследования в АФМ не подтверждали.

14 июля стало известно, что в Алматы пресечена деятельность рейдерской группы по захвату известных бизнес-структур. Как сообщили в агентстве по финансовому мониторингу (АФМ), «злоумышленники путем применения насилия, угроз и шантажа заставляли известных в стране предпринимателей безвозмездно передавать свою собственность».

Сообщение АФМ о задержании группировки рейдеров появилось на фоне участившихся обвинений в адрес брата экс-президента Нурсултана Назарбаева, в период президентства которого сообщения о рейдерстве со стороны Болата Назарбаева на уровне СМИ почти не появлялись, тогда как негласно и бытовало мнение о его возможной причастности к такому виду преступлений.

15 июля КазТАГ сообщал, что родные осужденного бизнесмена Алмаса Абдыгаппарова напрямую связали проведенное в Алматы громкое задержание по делу рейдеров с Болатом Назарбаевым.

18 июля бизнесмен Икрам Абдукаримов обвинил в рейдерстве Коспаева, которого назвал «специалистом по рейдерским захватам Болата Назарбаева», а также казахстанского боксера, серебряного призера по Летних Олимпийских игр в Москве 1980 года, депутата мажилиса трех созывов Серика Конкбаева.

21 июля в АФМ сообщили, что подозреваемых в рейдерских захватах задержали в Казахстане. В числе фигурантов дела назван Коспаев, которого объявили в розыск.

Отметим, что усилить борьбу с рейдерством 19 мая поручил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.


Источник: КазТАГ
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