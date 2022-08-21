Подтвердился факт возбуждения уголовного дела по жалобе на Болата Назарбаева и его экс-жену

Астана. 20 августа. КазТАГ – Подтвердился факт возбуждения уголовного дела по жалобе на брата экс-президента Нурсултана Назарбаева – Болата Назарбаева и его бывшую жену Майру Курмангалиеву, передает корреспондент агентства.
«17 июня по данному заявлению департаментом экономических расследований по городу Алматы начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 249 (рейдерство) УК РК», - сообщили в прокуратуре, отвечая на запрос редакции агентства КазТАГ.
Напомним, 20 июня известный казахстанский журналист Михаил Козачков сообщил, что в отношении Болата Назарбаева и его бывшей жены Майры Курмангалиевой зарегистрировано уголовное дело по факту рейдерства. Позднее в агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) подтвердили поступление заявления от Нуршы Какенова о рейдерском захвате ТОО «Karuan», заявив, что проверяют доводы заявителя, однако факт начала досудебного расследования в АФМ не подтверждали.
14 июля стало известно, что в Алматы пресечена деятельность рейдерской группы по захвату известных бизнес-структур. Как сообщили в агентстве по финансовому мониторингу (АФМ), «злоумышленники путем применения насилия, угроз и шантажа заставляли известных в стране предпринимателей безвозмездно передавать свою собственность».
Сообщение АФМ о задержании группировки рейдеров появилось на фоне участившихся обвинений в адрес брата экс-президента Нурсултана Назарбаева, в период президентства которого сообщения о рейдерстве со стороны Болата Назарбаева на уровне СМИ почти не появлялись, тогда как негласно и бытовало мнение о его возможной причастности к такому виду преступлений.
15 июля КазТАГ сообщал, что родные осужденного бизнесмена Алмаса Абдыгаппарова напрямую связали проведенное в Алматы громкое задержание по делу рейдеров с Болатом Назарбаевым.
18 июля бизнесмен Икрам Абдукаримов обвинил в рейдерстве Коспаева, которого назвал «специалистом по рейдерским захватам Болата Назарбаева», а также казахстанского боксера, серебряного призера по Летних Олимпийских игр в Москве 1980 года, депутата мажилиса трех созывов Серика Конкбаева.
21 июля в АФМ сообщили, что подозреваемых в рейдерских захватах задержали в Казахстане. В числе фигурантов дела назван Коспаев, которого объявили в розыск.
Отметим, что усилить борьбу с рейдерством 19 мая поручил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.