"Безопасности ничего не угрожает". МИД связался с казахстанкой в Лаосе

Министерство иностранных дел Казахстана отреагировало на обращение казахстанки Анели Бермагамбетовой, которая заявила, что ее держат в трудовом рабстве в Лаосе, передает Tengrinews.kz.



В МИД сообщили, что наша соотечественница вышла на связь с консулом и рассказала о своей ситуации. Посольство Казахстана в Ханое направило соответствующую ноту в Министерство иностранных дел Лаоса с просьбой оказать максимальное содействие в вызволении нашей гражданки. Лаосская полиция уже занимается этим вопросом, завтра состоятся переговоры с представителями МИД и МВД Лаоса.



"Необходимо отметить, что безопасности нашей соотечественницы ничего не угрожает, она находится на постоянной связи с дипломатами и своими родными. По ее словам, у нее не забирали документы и телефон, не ограничивали в телефонной и интернет связи, а также не применяли силу. В Таиланд и далее по маршруту она прибыла добровольно. Также по ее словам, работодатели готовы ее отпустить, если она возместит финансовые средства, которые они потратили на ее перелеты, проживание и другие расходы", - сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.



Данный вопрос на особом контроле нашего посольства во Вьетнаме. МИД и посольство РК во Вьетнаме окажет необходимое содействие в возвращении нашей соотечественницы домой.



МИД Казахстана просит граждан внимательно изучать документы и контракты для работы за рубежом до их подписания и выезда за границу, а также проверять возможных работодателей во избежание возникновения непредвиденных ситуаций.