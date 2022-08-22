Казахстанец подозревается в избиении полицейского в Бишкеке

Гражданина Казахстана задержали в столице Кыргызстана по подозрению в избиении сотрудника милиции, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Sputnik Кыргызстан.
В публикации говорится, что происшествие случилось 17 августа на проспекте Молодой Гвардии.
«Установлено, что в тот день в 14:00 казахстанец К. А. на пересечении проспекта Молодой Гвардии и улицы Токтогула из хулиганских побуждений, не подчинившись законным требованиям сотрудника милиции, беспричинно нанес ему телесные повреждения. По результатам доследственной проверки возбуждено дело по части 2 статьи 280 «Хулиганство» Уголовного кодекса КР», — рассказали в милиции.
Милиционеру диагностировали закрытый перелом костей носа, ушиб и гематомы пароорбитальной области справа, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга.
«Подозреваемый К. А. 2003 года рождения водворен в ИВС ГУВД Бишкека. Ленинским районным судом он помещен под домашний арест. С письменным заявлением обратилась его мать с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые в тот день примерно в 14:00 нанесли телесные повреждения ее сыну", — отмечает милиция.
В отношении сотрудника милиции и подозреваемого назначена соответствующая экспертиза. 18 августа 2022 года уголовное дело направили в прокуратуру Ленинского района для изучения в порядке надзора.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.