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Казахстанец подозревается в избиении полицейского в Бишкеке

Просмотров:256 Опубликовано: Сегодня, 07:54
Казахстанец подозревается в избиении полицейского в Бишкеке
Фото: inform.kz
Гражданина Казахстана задержали в столице Кыргызстана по подозрению в избиении сотрудника милиции, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Sputnik Кыргызстан.

В публикации говорится, что происшествие случилось 17 августа на проспекте Молодой Гвардии.

«Установлено, что в тот день в 14:00 казахстанец К. А. на пересечении проспекта Молодой Гвардии и улицы Токтогула из хулиганских побуждений, не подчинившись законным требованиям сотрудника милиции, беспричинно нанес ему телесные повреждения. По результатам доследственной проверки возбуждено дело по части 2 статьи 280 «Хулиганство» Уголовного кодекса КР», — рассказали в милиции.

Милиционеру диагностировали закрытый перелом костей носа, ушиб и гематомы пароорбитальной области справа, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга.

«Подозреваемый К. А. 2003 года рождения водворен в ИВС ГУВД Бишкека. Ленинским районным судом он помещен под домашний арест. С письменным заявлением обратилась его мать с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые в тот день примерно в 14:00 нанесли телесные повреждения ее сыну", — отмечает милиция.

В отношении сотрудника милиции и подозреваемого назначена соответствующая экспертиза. 18 августа 2022 года уголовное дело направили в прокуратуру Ленинского района для изучения в порядке надзора.


Источник: newtimes.kz
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