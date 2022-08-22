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Окровавленные человеческие чучела на деревьях напугали жителей Усть-Каменогорска

Просмотров:553 Опубликовано: Сегодня, 08:33
Окровавленные человеческие чучела на деревьях напугали жителей Усть-Каменогорска
Фото: Instagram/osa_uka_vko
В социальных сетях появились снимки окровавленных человеческих чучел, висящих на деревьях. Предположительно, фотографии были сделаны в Усть-Каменогорске в районе Лесхоза, передает Zakon.kz.

Серию снимков опубликовали в Instagram-паблике osa_uka_vko.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в Департамент полиции Восточно-Казахстанской области.

- По данному факту сообщаем, что 20 августа на канал «102» Центра оперативного управления Управления полиции Усть-Каменогорска поступило сообщение о том, что на деревьях в палисаднике в районе Лесхоза висят чучела. Данный факт зарегистрирован в Иртышском отделе полиции. В ходе проверки сотрудниками полиции в указанном районе «чучело» не обнаружено, - сообщили в пресс-службе ДП ВКО.

В ведомстве отметили, что дополнительно отработаны палисадники в районе Березовой рощи.

- В настоящее время проводятся отработки организаций, предоставляющие «квест»-услуги, а также жителей района Лесхоз, - сообщили в пресс-службе ДП ВКО.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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sergeiK71 (Посетители) Сегодня, 10:46
а сам - Instagram-паблике osa_uka_vko. не как не отследить и вытянуть за жумыртка это явно угроза с намеком на русскоязычное население.
 
 

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