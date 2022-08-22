Окровавленные человеческие чучела на деревьях напугали жителей Усть-Каменогорска

В социальных сетях появились снимки окровавленных человеческих чучел, висящих на деревьях. Предположительно, фотографии были сделаны в Усть-Каменогорске в районе Лесхоза, передает Zakon.kz.



Серию снимков опубликовали в Instagram-паблике osa_uka_vko.



Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в Департамент полиции Восточно-Казахстанской области.



- По данному факту сообщаем, что 20 августа на канал «102» Центра оперативного управления Управления полиции Усть-Каменогорска поступило сообщение о том, что на деревьях в палисаднике в районе Лесхоза висят чучела. Данный факт зарегистрирован в Иртышском отделе полиции. В ходе проверки сотрудниками полиции в указанном районе «чучело» не обнаружено, - сообщили в пресс-службе ДП ВКО.



В ведомстве отметили, что дополнительно отработаны палисадники в районе Березовой рощи.



- В настоящее время проводятся отработки организаций, предоставляющие «квест»-услуги, а также жителей района Лесхоз, - сообщили в пресс-службе ДП ВКО.