Дифференцированные цены установлены на дизтопливо в Казахстане

В Казахстане на дизельное топливо установлены дифференцированные цены. 22 августа вступил в силу приказ Министерства энергетики РК об установлении предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен, передает Zakon.kz.



Согласно приказу, цены на бензин следующих марок остаются на прежнем уровне:



- АИ-80 – 89 тенге/литр;



- в Костанайской и Северо-Казахстанской областях цены на бензин марки АИ-92 и АИ-93 – 187 тенге/литр;



- в других областях Казахстана – 182 тенге/литр;



- цена на дизельное топливо – 450 тенге за литр.



- Приказом установлен лимит на дизельное топливо: при предъявлении водительского удостоверения, выданного в Республике Казахстан - в объеме 100 литров в день по цене 230-260 тенге/литр в зависимости от региона, а для грузовых, специальных, специализированных автомобилей и автобусов - при предъявлении свидетельства о регистрации транспортного средства в Республике Казахстан утвержденный лимит в сутки составляет 300 литров по цене 230-260 тенге/литр в зависимости от региона, - сообщили в пресс-службе Минэнерго РК.



Как отметили в ведомстве, остальной категории лиц, а также свыше указанных лимитов дизельное топливо будет отпускаться по 450 тенге за литр.



Также Министерством энергетики РК совместно с заинтересованными сторонами параллельно прорабатываются вопросы, связанные с определением информационной системы для дальнейшего отслеживания ежесуточных объемов дизельного топлива, реализуемого на автозаправочных станциях (АЗС).



В ближайшее время будут проводиться тестирования систем совместно с представителями АЗС. Сегодня в качестве одного из возможных вариантов рассматривается «Информационная система учета отдельных видов нефтепродуктов», которая была введена в промышленную эксплуатацию в 2019 году. В настоящее время АЗС страны уже передают данные по остаткам нефтепродуктов с контрольных приборов учета в режиме реального времени в указанную информационную систему, - сообщили в пресс-службе Минэнерго РК.



Согласно постановлению правительства РК от 31 декабря 2015 года, оператором указанной информационной системы является АО «Национальные информационные технологии».



По данным сервиса Argus рынок Каспия, в странах-членах ЕАЭС стоимость дизельного топлива на 1 августа 2022 года составляла:



Армения – 758 тенге/литр;



Россия – 446 тенге/литр;



Кыргызстан – 412 тенге/литр;



Беларусь – 446 тенге/литр.