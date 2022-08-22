Экспорт казахстанской нефти: два причала КТК приостановили работу

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сообщил о временном выводе из эксплуатации двух выносных причальных устройств - ВПУ-1 и ВПУ-2 передает Tengrinews.kz.



"В августе 2022 года в ходе проведения водолазными группами плановых работ по техническому обслуживанию комплекса оборудования ВПУ-1 и ВПУ-2 были обнаружены трещины в узлах крепления подводных рукавов к танкам плавучести (примечание: танк плавучести представляет собой полую, наполненную воздухом конструкцию, которая предназначена для поддержания подводных рукавов шлангов в заданной конфигурации).



В консорциуме отметили, что угроза населению, флоре и фауне Черного моря отсутствует, герметичность оборудования сохранена.



"На танке плавучести ВПУ-1 выявлена трещина в соединительной пластине с частью трубной обвязки подводных шлангов, на танке плавучести ВПУ-2 выявлена трещина в аналогичной соединительной пластине, а также зафиксировано смещение шарнирного соединения в месте образования трещины (фото прилагаются)", - говорится в сообщении.



"В связи с обнаруженными повреждениями подводного оборудования КТК незамедлительно обратился к производителю ВПУ - компании IMODCO, а также в контролирующее безопасную эксплуатацию устройств классификационное общество ABS за консультациями по вопросу возможности дальнейшей эксплуатации комплекса ВПУ, предоставив исчерпывающие материалы по обнаруженным дефектам.



Данные организации настоятельно рекомендовали приостановить эксплуатацию ВПУ до замены танков плавучести. Классификационное общество ABS, в частности, подчеркнуло, что в зимний период 2021-2022 годов наблюдались исключительные сложные гидрометеоусловия, которые, вероятно, могли стать причиной обнаруженных повреждений", - подчеркнули в КТК.



В консорциуме напомнили, что именно аномальный шторм привел к повреждениям секций плавучих шлангов в марте 2022 года.



"Акционеры компании были уведомлены о сложившейся ситуации 5 и 17 августа по дефектам на танках плавучести 1 и 2 соответственно. Погрузочные операции на морском терминале КТК временно производятся только через ВПУ-3. Использование одного ВПУ в настоящее время позволит выполнить заявки грузоотправителей в сниженных объемах.



КТК придерживается бескомпромиссной позиции по вопросу охраны окружающей среды и обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования морского терминала консорциума в Черном море и недопущения создания аварийных ситуаций, связанных с разливами нефти", - отметили в компании.



Кроме того, консорциум подчеркнул, что повреждения не повлекли инцидента или аварии, связанной с разливом нефти. Отмечается, что компания провела мероприятия по исключению указанных рисков на оборудовании.



"КТК разработал соответствующее техническое задание и намерен провести замену танков из имеющихся в резерве. Для выполнения этой операции выполняется предквалификационный отбор организаций", - заключили в КТК.



О развитии ситуации в КТК пообещали сообщить дополнительно.



В составе объектов морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума с 2002 года находятся в эксплуатации два выносных причальных устройства ВПУ-1 и ВПУ-2, а с 2013 года - ВПУ-3.



Подводное и надводное оборудование комплекса по отгрузке нефти состоит из подводного нефтепровода, оконечного подводного трубопроводного манифольда (ОПТМ), кессонных якорей, цепных анкерных креплений, подводных шлангов, танка плавучести, ВПУ и плавающих шлангов.



Крупнейшими акционерами КТК являются "Транснефть" (24 процента) и "КазМунайГаз" (19 процентов). По трубопроводу "Тенгиз - Новороссийск" протяженностью 1511 километров поставляется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана. Морской терминал КТК оснащен тремя выносными причальными устройствами.



6 июля Приморский районный суд Новороссийска постановил приостановить деятельность Каспийского трубопроводного консорциума с 5 июля на 30 суток. Основанием стала проверка, в ходе которой Ространснадзор выявил экологические нарушения на производственных объектах КТК. Консорциум отправил ходатайство в суд. Через несколько дней первоначальное решение было заменено на штраф в 200 тысяч рублей.