Штурм спецЦОНа в Актобе: полиция рассказала детали громкой спецоперации

АЛМАТЫ, 22 авг — Sputnik. В министерстве внутренних дел рассказали подробности резонансной "атаки" на специализированный ЦОН в Актобе, когда спецназовцы и операторы с камерами бегом ворвались в здание на глазах у изумленных горожан.
Сообщается, что полицейские разоблачили организованную преступную группу из числа работников спецЦОНа, которые за 200 тыс. тенге помогали гражданам сдать экзамен для получения водительских прав. Во время сдачи теории вождения у входа в экзаменационный класс работники ЦОНа беспрепятственно пропускали определенных кандидатов по списку, не досматривая их металлоискателем.
"Экзаменуемый, снабженный мини-наушниками, микрофоном и камерой, проходил за свой компьютер и показывал изображение с монитора другому участнику преступной группировки. А тот в свою очередь находился в съемной квартире и диктовал ему правильные ответы. Еще один участник группировки во время экзамена сидел в соседнем кабинете и обеспечивал их интернетом с помощью роутера. Таким образом недобросовестные граждане сдавали тесты и получали заветные водительские удостоверения", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области.
При обыске в съемной квартире сотрудниками полиции изъято 6 млн 690 тыс. тенге, 1 800 долларов США, также изъяты микронаушники, микровидеокамеры, жилетки для сдачи экзаменов с мини-камерами, зарядные устройства и многое другое.
"Кроме того, при личном досмотре у одного экзаменуемого обнаружено и изъято вещество растительного происхождения, похожее на марихуану", - добавили в региональной полиции. В ходе спецоперации был задержан еще один гражданин, ожидавший своей очереди во дворе спецЦОНа, также снабженный всей необходимой техникой.
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