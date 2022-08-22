Штурм спецЦОНа в Актобе: полиция рассказала детали громкой спецоперации

АЛМАТЫ, 22 авг — Sputnik. В министерстве внутренних дел рассказали подробности резонансной "атаки" на специализированный ЦОН в Актобе, когда спецназовцы и операторы с камерами бегом ворвались в здание на глазах у изумленных горожан.Сообщается, что полицейские разоблачили организованную преступную группу из числа работников спецЦОНа, которые за 200 тыс. тенге помогали гражданам сдать экзамен для получения водительских прав.Во время сдачи теории вождения у входа в экзаменационный класс работники ЦОНа беспрепятственно пропускали определенных кандидатов по списку, не досматривая их металлоискателем."Экзаменуемый, снабженный мини-наушниками, микрофоном и камерой, проходил за свой компьютер и показывал изображение с монитора другому участнику преступной группировки. А тот в свою очередь находился в съемной квартире и диктовал ему правильные ответы. Еще один участник группировки во время экзамена сидел в соседнем кабинете и обеспечивал их интернетом с помощью роутера. Таким образом недобросовестные граждане сдавали тесты и получали заветные водительские удостоверения", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области.При обыске в съемной квартире сотрудниками полиции изъято 6 млн 690 тыс. тенге, 1 800 долларов США, также изъяты микронаушники, микровидеокамеры, жилетки для сдачи экзаменов с мини-камерами, зарядные устройства и многое другое."Кроме того, при личном досмотре у одного экзаменуемого обнаружено и изъято вещество растительного происхождения, похожее на марихуану", - добавили в региональной полиции.В ходе спецоперации был задержан еще один гражданин, ожидавший своей очереди во дворе спецЦОНа, также снабженный всей необходимой техникой.