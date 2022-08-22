Новорожденного за 2 миллиона тенге пыталась продать пара в Алматы

В Алматы молодая пара пыталась продать новорожденного ребенка за два миллиона тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.По данным полицейских, в совершении данного преступления подозреваются семь человек. Все они на данный момент уже задержаны. Отмечается, что роли каждого из них были четко распределены."Свою дочь шести дней от роду пыталась продать 24-летняя женщина и ее 21-летний сожитель. Установлено, что покупателей на еще не родившегося ребенка пара стала искать два месяца назад. Откликнулись жители Алматы - 48-летний гражданин и 46-летняя гражданка. Стороны сошлись в цене - два миллиона тенге. Сделку назначили в минувшие выходные. Однако планы фигурантов были нарушены спецоперацией одновременно в разных частях города", - сообщил заместитель начальника Департамента полиции Алматы Дидар Аханов.В числе первых были задержаны биологические родители девочки. Далее - потенциальные покупатели и семейная пара посредников. В последующем была задержана 56-летняя гражданка, которая за деньги взяла на себя обязательства по оформлению документов на ребенка.В полиции отметили, что покупатели и посредники были задержаны одновременно при передаче друг другу малышки и оставшейся суммы сделки."И очень важная деталь: у посредников на руках в момент встречи были еще два грудных ребенка, предположительно трех и семи месяцев. Мужчина стал утверждать, что это их родные дети. Однако документов личности на малышей предоставить не смогли. Таким образом, в результате этой спецоперации у подозреваемых были изъяты трое малышей. Они для обследования и, в случае необходимости, оказания помощи доставлены в медицинское учреждение. Не исключаем, что этих детей подозреваемые могли также использовать в качестве "живого товара". Следствие обязательно установит истину", - подытожил Аханов.По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 135 Уголовного кодекса "Торговля несовершеннолетними, совершенная группой лиц по предварительному сговору". Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.В прокуратуре Алматы добавили, что в деле фигурируют сотрудники РАГСа и родильных домов. Отмечается, что они занимались незаконным оформлением документов на детей и их выписками."Злоумышленники находили неблагополучные семьи, которые были готовы расстаться со своими детьми с целью наживы, а также семьи, готовые приобрести ребенка за определенную плату с целью дальнейшего усыновления. Детей оценивали от 500 тысяч до трех миллионов тенге", - сообщили в надзорном органе.За данное преступление предусмотрено лишение свободы от девяти до 12 лет с конфискацией имущества.