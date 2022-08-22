«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 22 Августа
+26...+23
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 476.43 KZT
  • €1 = 479.86 KZT
  • 1 RUB = 8.07 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Казахстане приостановлен выпуск авто Hyundai Ассent и Hyundai Creta

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:12
В Казахстане приостановлен выпуск авто Hyundai Ассent и Hyundai Creta
Фото из открытых источников
НУР-СУЛТАН, 22 авг – Sputnik. Завод Hyundai Trans Kazakhstan временно приостанавливает выпуск моделей Hyundai Ассent и Hyundai Creta, сообщает пресс-служба Astana Motors.

"В связи с геополитической ситуацией весной прекратились поставки комплектующих из Российской Федерации. Все это время предприятие работало на запасах, а также договорилось с Hyundai Motor Company об экстренной квоте на поставку комплектующих из других стран… Все имеющиеся в распоряжении комплектующие освоены. Новых поставок в ближайшее время не ожидается", - заявили в компании.

В настоящее время прорабатывается вопрос о дальнейших поставках и новых логистических цепочках.
Клиентам, которые уже стоят в очереди за вышеуказанными моделями, предлагают либо продолжать ждать, либо встать в очередь за другой моделью Hyundai.

По всем дополнительным вопросам можно обратиться в дилерские центры Hyundai, а также в контакт-центр 7007.


Источник: sputniknews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика