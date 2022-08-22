В Казахстане приостановлен выпуск авто Hyundai Ассent и Hyundai Creta

НУР-СУЛТАН, 22 авг – Sputnik. Завод Hyundai Trans Kazakhstan временно приостанавливает выпуск моделей Hyundai Ассent и Hyundai Creta, сообщает пресс-служба Astana Motors.



"В связи с геополитической ситуацией весной прекратились поставки комплектующих из Российской Федерации. Все это время предприятие работало на запасах, а также договорилось с Hyundai Motor Company об экстренной квоте на поставку комплектующих из других стран… Все имеющиеся в распоряжении комплектующие освоены. Новых поставок в ближайшее время не ожидается", - заявили в компании.



В настоящее время прорабатывается вопрос о дальнейших поставках и новых логистических цепочках.

Клиентам, которые уже стоят в очереди за вышеуказанными моделями, предлагают либо продолжать ждать, либо встать в очередь за другой моделью Hyundai.



По всем дополнительным вопросам можно обратиться в дилерские центры Hyundai, а также в контакт-центр 7007.