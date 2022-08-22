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Подозреваемые в убийстве дочери Александра Дугина использовали казахстанские номера – ФСБ

Просмотров:139 Опубликовано: Сегодня, 17:35
Подозреваемые в убийстве дочери Александра Дугина использовали казахстанские номера – ФСБ
Фото из открытых источников
Астана. 22 августа. КазТАГ – В федеральной службе безопасности (ФСБ) Российской Федерации установили, что подозреваемые в убийстве дочери Александра Дугина Дарьи Дугиной использовали казахстанские номера, сообщает ТАСС.

«Для организации убийства Дугиной и получения информации об ее образе жизни Вовк с дочерью арендовали квартиру в Москве в доме, где проживала погибшая. Для наблюдения за журналисткой преступники использовали автомашину Mini Cooper. При этом при въезде в Россию использовались номера Донецкой Народной Республики - Е982ХН DPR, в Москве - казахстанские номера 172AJD02, а при выезде - украинские AH7771IP», - сообщает издание со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.

Спецслужба подозревает в убийстве гражданку Украины Вовк Наталью Павловну 1979 года рождения, которая прибыла в Россию 23 июля вместе с дочерью. По их информации, после подрыва автомобиля, подозреваемая с дочерью выехала в Эстонию.

Российская журналистка и политический обозреватель Дарья Дугина погибла от взрыва в своем автомобиле. ЧП произошло в районе поселка Большие Вяземы.

Ее отец Александр Дугин - российский идеолог, один из активных сторонников вторжения России в Украину.


Источник: kaztag.kz
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Комментарии ( 1 )

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Marat Schmidt (Посетители) Сегодня, 17:51
Это не вторжение. Это АТО.
 
 

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