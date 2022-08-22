Подозреваемые в убийстве дочери Александра Дугина использовали казахстанские номера – ФСБ

Астана. 22 августа. КазТАГ – В федеральной службе безопасности (ФСБ) Российской Федерации установили, что подозреваемые в убийстве дочери Александра Дугина Дарьи Дугиной использовали казахстанские номера, сообщает ТАСС.



«Для организации убийства Дугиной и получения информации об ее образе жизни Вовк с дочерью арендовали квартиру в Москве в доме, где проживала погибшая. Для наблюдения за журналисткой преступники использовали автомашину Mini Cooper. При этом при въезде в Россию использовались номера Донецкой Народной Республики - Е982ХН DPR, в Москве - казахстанские номера 172AJD02, а при выезде - украинские AH7771IP», - сообщает издание со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.



Спецслужба подозревает в убийстве гражданку Украины Вовк Наталью Павловну 1979 года рождения, которая прибыла в Россию 23 июля вместе с дочерью. По их информации, после подрыва автомобиля, подозреваемая с дочерью выехала в Эстонию.



Российская журналистка и политический обозреватель Дарья Дугина погибла от взрыва в своем автомобиле. ЧП произошло в районе поселка Большие Вяземы.



Ее отец Александр Дугин - российский идеолог, один из активных сторонников вторжения России в Украину.