Расстроенный пенсионер у разбитого "Запорожца" растрогал соцсети

Видео с пожилым мужчиной, попавшим в ДТП на стареньком "Запорожце" в Павлодаре, расторгало пользователей социальных сетей. Люди с сочувствием отнеслись к пенсионеру, запечатленному возле своего разбитого автомобиля, и даже организовали сбор помощи участнику автомобильной аварии, передает корреспондент Tengrinews.kz.Кадры с места происшествия появились в Instagram. За считаные часы пост собрал свыше 35 тысяч просмотров и сотни комментариев."Бедный дедушка. Как он переживает, скорее всего, машина была его кормилицей";"Даже если аксакал виноват, нельзя его оставлять в беде, надо помочь";"Очень жаль дедушку, иногда таким людям крайне тяжело пережить такое";"Жалко дедушку, хоть бы здоровье не подкосило";"Дедулю жалко, стоит расстроенный и грустный";"Погибла легенда и кормилица";"Наверное, последний "Запорожец" в Казахстане";"Давайте всем городом поможем дедушке, может, действительно на машину соберем";"Скинемся всем миром", - написали комментаторы.По просьбе большинства пользователей павлодарцы открыли сбор, а чтобы бедой старика не воспользовались мошенники, неравнодушные горожане отыскали 85-летнего пенсионера и открыли ему банковскую карточку для сбора денег.Корреспонденту Tengrinews.kz удалось поговорить с Ефимом Никитичем Купиным.По словам пенсионера, он действительно очень расстроился, что в аварии пострадал его "Запорожец", но позже его почти до слез тронуло неравнодушие павлодарцев."Не ожидал, что люди откликнутся. Ко мне на месте аварии люди подходили, один хотел эвакуатор вызвать, другой предлагал в больницу отвезти. Потом узнал, что хотят помощь собрать. Спасибо всем, конечно", - сказал пенсионер, с трудом сдерживая слезы.По словам мужчины, по профессии он водитель. До сегодняшнего дня не имел ни замечаний, ни тем более штрафов за нарушение правил дорожного движения. Но в этот раз виновником аварии считает себя."Я с 1961 года за рулем, и в армии тоже шофером был. Всегда аккуратно ездил, никогда не гонял, все правила соблюдал. А в этот раз я виноват. Ехал по второстепенной дороге, передо мной был полицейский автомобиль с мигалками, он переезжал улицу Луначарского и Машхур Жусупа, ну и я за ним следом, думал, раз полиция проехала, значит, люди притормозят. Полицейский автомобиль проехал, а меня стукнули. Удар пришелся на супругу. К счастью, все обошлось. Ей только ногу ушибло. Машину, конечно, жалко, она бегала хорошо, и еще бы ездила, если бы не эта авария", - сказал павлодарец.На своем раритетном авто он проездил почти 40 лет. После выхода на пенсию в основном ездил на дачу. Вот и в день аварии пенсионер ехал по своим дачным делам.Как прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции, на пересечении улиц Машхур Жусупа - Луначарского столкнулись автомашины ЗАЗ и Toyota."В результате ДТП пассажирка ЗАЗ обратилась за медицинской помощью. По факту ДТП проводится проверка. Назначена экспертиза", - сообщили в пресс-службе ведомства.