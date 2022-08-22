Расстроенный пенсионер у разбитого "Запорожца" растрогал соцсети

Видео с пожилым мужчиной, попавшим в ДТП на стареньком "Запорожце" в Павлодаре, расторгало пользователей социальных сетей. Люди с сочувствием отнеслись к пенсионеру, запечатленному возле своего разбитого автомобиля, и даже организовали сбор помощи участнику автомобильной аварии, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Кадры с места происшествия появились в Instagram. За считаные часы пост собрал свыше 35 тысяч просмотров и сотни комментариев.
"Бедный дедушка. Как он переживает, скорее всего, машина была его кормилицей";
"Даже если аксакал виноват, нельзя его оставлять в беде, надо помочь";
"Очень жаль дедушку, иногда таким людям крайне тяжело пережить такое";
"Жалко дедушку, хоть бы здоровье не подкосило";
"Дедулю жалко, стоит расстроенный и грустный";
"Погибла легенда и кормилица";
"Наверное, последний "Запорожец" в Казахстане";
"Давайте всем городом поможем дедушке, может, действительно на машину соберем";
"Скинемся всем миром", - написали комментаторы.
По просьбе большинства пользователей павлодарцы открыли сбор, а чтобы бедой старика не воспользовались мошенники, неравнодушные горожане отыскали 85-летнего пенсионера и открыли ему банковскую карточку для сбора денег.
Корреспонденту Tengrinews.kz удалось поговорить с Ефимом Никитичем Купиным.
По словам пенсионера, он действительно очень расстроился, что в аварии пострадал его "Запорожец", но позже его почти до слез тронуло неравнодушие павлодарцев.
"Не ожидал, что люди откликнутся. Ко мне на месте аварии люди подходили, один хотел эвакуатор вызвать, другой предлагал в больницу отвезти. Потом узнал, что хотят помощь собрать. Спасибо всем, конечно", - сказал пенсионер, с трудом сдерживая слезы.
По словам мужчины, по профессии он водитель. До сегодняшнего дня не имел ни замечаний, ни тем более штрафов за нарушение правил дорожного движения. Но в этот раз виновником аварии считает себя.
"Я с 1961 года за рулем, и в армии тоже шофером был. Всегда аккуратно ездил, никогда не гонял, все правила соблюдал. А в этот раз я виноват. Ехал по второстепенной дороге, передо мной был полицейский автомобиль с мигалками, он переезжал улицу Луначарского и Машхур Жусупа, ну и я за ним следом, думал, раз полиция проехала, значит, люди притормозят. Полицейский автомобиль проехал, а меня стукнули. Удар пришелся на супругу. К счастью, все обошлось. Ей только ногу ушибло. Машину, конечно, жалко, она бегала хорошо, и еще бы ездила, если бы не эта авария", - сказал павлодарец.
На своем раритетном авто он проездил почти 40 лет. После выхода на пенсию в основном ездил на дачу. Вот и в день аварии пенсионер ехал по своим дачным делам.
Как прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции, на пересечении улиц Машхур Жусупа - Луначарского столкнулись автомашины ЗАЗ и Toyota.
"В результате ДТП пассажирка ЗАЗ обратилась за медицинской помощью. По факту ДТП проводится проверка. Назначена экспертиза", - сообщили в пресс-службе ведомства.