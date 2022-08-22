Нацгвардеец застрелился при исполнении службы в Алматы

Алматы. 22 августа. КазТАГ – Военнослужащий Национальной гвардии Абылай Сабыров застрелился при исполнении службы в Алматы, сообщает пресс служба регионального командования «Оңтүстік» Национальной гвардии Республики Казахстан.



«22 августа около 15.15 при исполнении служебных обязанностей военнослужащий контрактной службы воинской части 3650 Алматы Сабыров Абылай Берикулы (2001 года рождения), допустил огнестрельное саморанение из закрепленного за ним табельного оружия пистолета Макарова. В результате военнослужащий скончался», - говорится в сообщении в понедельник.



Проводятся следственные действия. Назначено служебное расследование.



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