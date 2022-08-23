«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 23 Августа
+25...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 473.99 KZT
  • €1 = 474.56 KZT
  • 1 RUB = 7.94 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Семь лет колонии получил школьник за закладку наркотиков в Уральске

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:19
Семь лет колонии получил школьник за закладку наркотиков в Уральске
Фото из открытых источников
В Уральске оглашен приговор в отношении 15-летнего подростка и его 19-летнего знакомого, задержанных 2 марта при осуществлении закладок на подъездном пути, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Молодые люди прятали расфасованное порошкообразное вещество в стволы деревьев, координируя свою деятельность через канал в Telegram. При задержании у парней было изъято психотропное вещество общим весом 11 граммов.

По данному факту линейным отделом на станции Уральск проведено расследование по статье 297 УK РК ("Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов").

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Западно-Казахстанской области 19-летнему подсудимому назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет, а его 15-летний сообщник приговорен к семи годам шести месяцам лишения свободы.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика