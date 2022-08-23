Семь лет колонии получил школьник за закладку наркотиков в Уральске

В Уральске оглашен приговор в отношении 15-летнего подростка и его 19-летнего знакомого, задержанных 2 марта при осуществлении закладок на подъездном пути, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.



Молодые люди прятали расфасованное порошкообразное вещество в стволы деревьев, координируя свою деятельность через канал в Telegram. При задержании у парней было изъято психотропное вещество общим весом 11 граммов.



По данному факту линейным отделом на станции Уральск проведено расследование по статье 297 УK РК ("Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов").



Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Западно-Казахстанской области 19-летнему подсудимому назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет, а его 15-летний сообщник приговорен к семи годам шести месяцам лишения свободы.