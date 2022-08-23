Курсы доллара и евро сравнялись в обменниках Казахстана

Курсы доллара и евро практически сравнялись в обменных пунктах Алматы и Нур-Султана, передает Tengrinews.kz.



По данным Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы американскую валюту продают по 478-479 тенге. Похожий курс установился и для евро, который можно приобрести за 478-491 тенге.



В обменниках Нур-Султана курс продажи доллара составляет 476,5-477,5 тенге. Евро в столице продают по 477-480 тенге.



Курс евро к доллару ранее упал до отметки 0,9935 доллара впервые с декабря 2002 года.



Отметим, что официальный курс доллара на вторник, 23 августа, равен 473,99 тенге. Официальный курс российского рубля составляет 7,94 тенге.