Сколько бензина и дизтоплива имеется в Казахстане, рассказал министр

Министр энергетики Болат Акчулаков рассказал о запасах бензина и дизельного топлива в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Как сообщил глава Минэнерго на заседании правительства, на 22 августа совокупные запасы бензина АИ-92 на нефтебазах и в пути составляют 180 тысяч тонн, что покрывает потребность на 14 дней. Запасы дизельного топлива составляют 220,8 тысячи тонн, этого достаточно на 13 дней.
"Запасы на нефтеперерабатывающих заводах составляют: АИ-92 - 71 тысяча тонн; дизельного топлива - 53,4 тысячи тонн. По бензину АИ-92 ситуация стабильная, на основных сетях АЗС ограничения отсутствуют", - сказал министр.
По дизельному топливу, как отметил Ачкулаков, наблюдаются ограничения в реализации топлива. Происходит переход на отпуск топлива по талонам и картам, установление лимитов.
"В настоящее время НПЗ вырабатывают топливо в достаточном количестве. Как я отметил, запасы на НПЗ составляют порядка 50 тысяч тонн, однако отгрузка нефтепродуктов с НПЗ осуществляется нестабильно, в недостаточном количестве поставляются порожние вагоны-цистерны, наблюдается увеличение сроков доставки вагонов до пунктов доставки", - добавил глава Минэнерго.
Как подчеркнул министр, необходима скоординированная и слаженная работа всех звеньев логистической цепочки - нефтеперерабатывающих заводов, "КазМунайГаза", "Қазақстан темір жолы", а также государственных органов.
22 августа в Казахстане ввели дифференцированные цены на дизельное топливо в зависимости от резидентства, объемов потребления и вида транспорта.
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