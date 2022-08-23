«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 23 Августа
+25...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 473.99 KZT
  • €1 = 474.56 KZT
  • 1 RUB = 7.94 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Сколько бензина и дизтоплива имеется в Казахстане, рассказал министр

Просмотров:121 Опубликовано: Сегодня, 09:44
Сколько бензина и дизтоплива имеется в Казахстане, рассказал министр
Фото из открытых источников
Министр энергетики Болат Акчулаков рассказал о запасах бензина и дизельного топлива в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как сообщил глава Минэнерго на заседании правительства, на 22 августа совокупные запасы бензина АИ-92 на нефтебазах и в пути составляют 180 тысяч тонн, что покрывает потребность на 14 дней. Запасы дизельного топлива составляют 220,8 тысячи тонн, этого достаточно на 13 дней.

"Запасы на нефтеперерабатывающих заводах составляют: АИ-92 - 71 тысяча тонн; дизельного топлива - 53,4 тысячи тонн. По бензину АИ-92 ситуация стабильная, на основных сетях АЗС ограничения отсутствуют", - сказал министр.

По дизельному топливу, как отметил Ачкулаков, наблюдаются ограничения в реализации топлива. Происходит переход на отпуск топлива по талонам и картам, установление лимитов.

"В настоящее время НПЗ вырабатывают топливо в достаточном количестве. Как я отметил, запасы на НПЗ составляют порядка 50 тысяч тонн, однако отгрузка нефтепродуктов с НПЗ осуществляется нестабильно, в недостаточном количестве поставляются порожние вагоны-цистерны, наблюдается увеличение сроков доставки вагонов до пунктов доставки", - добавил глава Минэнерго.

Как подчеркнул министр, необходима скоординированная и слаженная работа всех звеньев логистической цепочки - нефтеперерабатывающих заводов, "КазМунайГаза", "Қазақстан темір жолы", а также государственных органов.

22 августа в Казахстане ввели дифференцированные цены на дизельное топливо в зависимости от резидентства, объемов потребления и вида транспорта.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика