Грустному дедушке доставят новый запорожец из Семея

Житель Павлодара Ефим Купин, попавший на своем "Запорожце" в ДТП и горевавший о своей машине, оказался в поле зрения блогеров, сообщает inbusiness.kz.



И, можно, сказать, выиграл jackpot. Люди решили помочь ему и буквально за несколько часов собрали круглую сумму на восстановление машины. А житель Семея, врач стоматолог, Асылбек, решил подарить пенсионеру новый "Запорожец", осталось только доставить машину в Павлодар.



По итогам 2021 года Финляндия стоит на первом месте, где проживает самое счастливое население. У Казахстана более скоромные позиции, но люди здесь самые отзывчивые. Это однозначно.