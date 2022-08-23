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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Грустному дедушке доставят новый запорожец из Семея

Просмотров:948 Опубликовано: Сегодня, 10:15
Грустному дедушке доставят новый запорожец из Семея
Фото из открытых источников
Житель Павлодара Ефим Купин, попавший на своем "Запорожце" в ДТП и горевавший о своей машине, оказался в поле зрения блогеров, сообщает inbusiness.kz.

И, можно, сказать, выиграл jackpot. Люди решили помочь ему и буквально за несколько часов собрали круглую сумму на восстановление машины. А житель Семея, врач стоматолог, Асылбек, решил подарить пенсионеру новый "Запорожец", осталось только доставить машину в Павлодар.

По итогам 2021 года Финляндия стоит на первом месте, где проживает самое счастливое население. У Казахстана более скоромные позиции, но люди здесь самые отзывчивые. Это однозначно.


Источник: inbusiness.kz
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Комментарии ( 3 )

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  • Галина63
 Sportikus (Посетители) Сегодня, 12:39
Darkman,
И Дизлайки тоже сразу включите туда)
 
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  • синдбад
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 Ирон (Посетители) Сегодня, 11:54
Молодцы люди после такого моя вера в людей еше больше живет.новость обрадовала
 
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 Darkman (Посетители) Сегодня, 10:38
Лада, добавьте возможность ставить "лайки" за статью)))
 
 

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