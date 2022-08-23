«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 23 Августа
+25...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 473.99 KZT
  • €1 = 474.56 KZT
  • 1 RUB = 7.94 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В АНК осудили высказывание посла Украины в Казахстане

Просмотров:907 Опубликовано: Сегодня, 11:19
В АНК осудили высказывание посла Украины в Казахстане
Фото:assembly.kz
Совет Ассамблеи народа Казахстана (АНК) осудил высказывание посла Украины в Казахстане Петра Врублевского, передает Tengrinews.kz.

Обращение опубликовано на сайте АНК.

"Мы, члены Ассамблеи народа Казахстана, решительно осуждаем и считаем недопустимыми высказывания посла Украины в Республике Казахстан господина Петра Врублевского в интервью одному из казахстанских блогеров.

В нашей стране, где мир и единство являются главными принципами государственной политики и общественной консолидации, подобные высказывания недопустимы и неприемлемы, от кого бы они ни исходили", - говорится в сообщении.

Члены АНК отмечают, что дипломатия должна служить идеалам мира и сотрудничества, а не для разжигания ненависти и вражды.

"Для единого многоэтнического народа Казахстана незыблемы принципы дружбы, взаимовыручки и мира. Именно они помогли нам даже в самые сложные годы становления нашей независимости избежать межэтнических конфликтов и сохранить целостность нашей страны и нашего народа.

Для нас чужд язык вражды, неприемлема и непонятна пропаганда этнической ненависти в любых ее проявлениях", - добавили в ассамблее.

Члены ассамблеи призвали казахстанцев не поддаваться на провокации, сеющие вражду и недоверие, и, напротив, беречь и укреплять мир в стране и единство народа ради настоящего и будущего детей.



Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 6 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • sergei 66
 Adai11 (Посетители) Сегодня, 13:28
Да этого маразматика вообще выгнать из страны и запрети въезд в РК, вот б....н, больше нет слов, за такие высказывания angry
Его самого надо отправить на фронт пусть там попробует все свои высказывания в дело перенести angry конченный нацик
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • sergei 66
 Альфарий (Посетители) Сегодня, 13:15
А потом говоря что они не нацики. И это не рядовой работник посольства. Нечего тут нацизм разводить, пусть в свой Киев валит.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Ирон
  • синдбад
  • Кинст
  • sergei 66
 шевченко (Посетители) Сегодня, 12:33
Мерзость на государственном уровне. Выслать его! Без права въезда. Хочешь убивать, иди на фронт, а не сиди в мирном Казахстане в тени посольства!

Водку перед баней нельзя, а в баню после водки можно!!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • шевченко
  • Ирон
  • синдбад
  • Кинст
  • sergei 66
 Marat Schmidt (Посетители) Сегодня, 12:06
Нацизм нужно искоренять полностью. До талого. Этот урод должен покинуть Казахстан немедленно или присесть по статье за разжигание.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • Marat Schmidt
  • шевченко
  • синдбад
  • Кинст
  • sergei 66
 Ирон (Посетители) Сегодня, 12:04
Тупоголовый что за политик?и смех и грех выгнать его из страны.позорник язык ему отрезать .нацик сто пудов.у нас мирная красивая страна мы за мир за дружбу.эти хохлы отморозки рушат мир
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Marat Schmidt
  • шевченко
  • Кинст
  • sergei 66
 Empro (Посетители) Сегодня, 11:50
И это говорит представитель посольства...
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика