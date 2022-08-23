В АНК осудили высказывание посла Украины в Казахстане

Совет Ассамблеи народа Казахстана (АНК) осудил высказывание посла Украины в Казахстане Петра Врублевского, передает Tengrinews.kz.
Обращение опубликовано на сайте АНК.
"Мы, члены Ассамблеи народа Казахстана, решительно осуждаем и считаем недопустимыми высказывания посла Украины в Республике Казахстан господина Петра Врублевского в интервью одному из казахстанских блогеров.
В нашей стране, где мир и единство являются главными принципами государственной политики и общественной консолидации, подобные высказывания недопустимы и неприемлемы, от кого бы они ни исходили", - говорится в сообщении.
Члены АНК отмечают, что дипломатия должна служить идеалам мира и сотрудничества, а не для разжигания ненависти и вражды.
"Для единого многоэтнического народа Казахстана незыблемы принципы дружбы, взаимовыручки и мира. Именно они помогли нам даже в самые сложные годы становления нашей независимости избежать межэтнических конфликтов и сохранить целостность нашей страны и нашего народа.
Для нас чужд язык вражды, неприемлема и непонятна пропаганда этнической ненависти в любых ее проявлениях", - добавили в ассамблее.
Члены ассамблеи призвали казахстанцев не поддаваться на провокации, сеющие вражду и недоверие, и, напротив, беречь и укреплять мир в стране и единство народа ради настоящего и будущего детей.
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