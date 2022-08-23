Спортивную охоту на сайгаков могут разрешить в Казахстане

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев рассказал о ситуации с численностью сайгаков, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Отвечая на вопросы журналистов после заседания правительства, министр сообщил, что однозначного решения по избыточному росту численности сайгаков в Казахстане еще не принято.



"Мы сейчас рассматриваем те предложения, которые поступили от общественности. Это и вопрос принудительного переселения сайгаков в другие регионы. Многие говорили, зачем делать изъятия, давайте их перегонять в другие области. Но, к сожалению, научное сообщество эти методы признало неэффективными и малоприемлемыми по причине высоких рисков гибели сайгаков при попытке перегона и высокой вероятности их возвращения на прежнее место ареала обитания. Сейчас этот вопрос отклонен", - сказал министр.



Также, по словам Брекешева, было предложение по увеличению численности волков, но эта идея не приведет к одномоментному снижению численности сайгаков.



"Волк животное такое, что он в основном изымает из популяции ослабленных, больных животных. Он считается санитаром леса. Поэтому это даже идет на улучшение популяции. Стадо остается более здоровым", - пояснил он.



Кроме того, как сообщил Сериккали Брекешев, рассматривается вопрос организации на 2023 год спортивно-любительской охоты.



"Это будет платная охота. До этого уже говорили, что сайгак не является краснокнижным животным. Запрет на охоту у нас до 1 января 2023 года. Эти вопросы сейчас рассматриваются. В ближайшее время, до конца октября, мы к определенному решению придем", - заключил Брекешев.