МИД Казахстана выразил протест послу Украины

В Министерстве иностранных дел состоялась встреча заместителя министра Ермухамбета Конуспаева с послом Украины в Казахстане Петром Врублевским, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МИД.



"В ходе встречи послу выражен протест в связи с его высказываниями в интервью 21 августа казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову", - говорится в сообщении.



Кроме того, по данным ведомства, казахстанской стороной высказана позиция о неприемлемости и несовместимости подобных заявлений с деятельностью посла иностранного государства.



"Такие действия не должны наносить урон дружественным отношениям между государствами", - добавили в МИД.



Кроме того, высказывание посла Украины в Казахстане осудила Ассамблея народа Казахстана (АНК).