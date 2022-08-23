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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

МИД Казахстана выразил протест послу Украины

Просмотров:101 Опубликовано: Сегодня, 13:18
МИД Казахстана выразил протест послу Украины
Фото: t.me/pressmfakz
В Министерстве иностранных дел состоялась встреча заместителя министра Ермухамбета Конуспаева с послом Украины в Казахстане Петром Врублевским, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МИД.

"В ходе встречи послу выражен протест в связи с его высказываниями в интервью 21 августа казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным ведомства, казахстанской стороной высказана позиция о неприемлемости и несовместимости подобных заявлений с деятельностью посла иностранного государства.

"Такие действия не должны наносить урон дружественным отношениям между государствами", - добавили в МИД.

Кроме того, высказывание посла Украины в Казахстане осудила Ассамблея народа Казахстана (АНК).


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Альфарий
  • sergei 66
  • babe
 Adai11 (Посетители) Сегодня, 13:31
Да этого маразматика вообще выгнать из страны и запрети въезд в РК, вот б....н, больше нет слов, за такие высказывания bazar
Его самого надо отправить на фронт пусть там попробует все свои высказывания в дело перенести foo
конченный нацик
 
 

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