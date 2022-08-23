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В "КазАвтоЖоле" сделали заявление о затянувшейся реконструкции дорог

Просмотров:563 Опубликовано: Сегодня, 14:15
В "КазАвтоЖоле" сделали заявление о затянувшейся реконструкции дорог
Фото:ru.qaj.kz
В "КазАвтоЖоле" сделали заявление о причинах затягивания реконструкции автодорог в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

"В рамках реализации проектов по реконструкции автодороги "Атырау- граница РФ (на Астрахань)" и капитальному ремонту автодорог "Казталовка - Жанибек - граница РФ" и "Униге - Бисен -Сайхин", подрядными организациями смонтированы 10 асфальто-бетонных заводов, 7 единиц грунтосмесительной установки и 10 железнодорожных тупиков для приема дорожно-строительных материалов, а также мобилизовано порядка 950 единиц спецтехники и 1300 персонала", - говорится в сообщении.

Как пояснили в "КазАвтоЖоле", несмотря на высокий потенциал производительности, наблюдается отставание от графика производства работ. В компании озвучили основные факторы, которые послужили причиной отставания от графика.

"Первое - наблюдается нехватка битума. По обеспечению внутреннего рынка дорожным битумом неоднократно были проведены совещания с компетентными профильными госорганами, где отмечалась приоритетность содействия по выборке битума для нужд автодорожных проектов по республиканской сети, однако на сегодня имеются трудности с подтверждением заявок дорожным компаниям.

К примеру, потребность битума на текущий год по вышеперечисленным объектам составляет 59 тысяч тонн, по факту на конец строительного сезона обеспечено всего 13 тысяч тонн", - заявили в "КазАвтоЖоле".

Еще одной причиной, как пояснили в "КазАвтоЖоле", стала нехватка вагонов для транспортировки щебня.

"Как известно, в Западно-Казахстанской области отсутствуют каменные карьеры, соответственно, необходима транспортировка щебня из соседних регионов. Так, в ходе совместного обсуждения и совещания с АО "НК "Қазақстан темір жолы" и АО "Қаз Темір Транс" были подняты вопросы по наращиванию количества вагонов для перевозки дорожно-строительных материалов через железнодорожные пути, однако должного результата пока не наблюдается", - уточнили в компании.

Помимо этого, как отмечается, наблюдается дефицит и завышенная стоимость (при наличии) дизельного топлива. По данным компании, при наличии существенного количества дорожно-строительной техники необходимо обеспечение дизельным топливом в объеме порядка 100-130 тонн в сутки.

"В связи с вышеизложенным в рамках исполнения поручения Главы государства АО "НК "КазАвтоЖол" принимаются все возможные меры для успешной реализации данных проектов, однако по независящим вышеуказанным причинам имеются риски неисполнения поручений", - заключили в пресс-службе.

Напомним, многие казахстанцы обратили внимание на проблему автодороги Атырау - Астрахань в 2016 году. Тогда эту трассу раскритиковал российский актер и шоумен Станислав Ярушин, известный по сериалу "Универ". Однако ремонтировать автомагистраль начали лишь спустя три года. Отмечалось, что строительство дороги завершится в 2022 году.


Источник: Tengrinews.kz
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