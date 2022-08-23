"Байтерек" сделал заявление о покупке "дочки" Сбербанка

Национальный управляющий холдинг "Байтерек" и группа "Сбербанк" подписали сделку купли-продажи всего пакета акций Сбера в "Сбербанке Казахстан" передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу холдинга.
Сообщается, что Сбербанк принял решение о выходе с казахстанского рынка, руководствуясь текущей геополитической обстановкой и действуя в интересах клиентов дочернего банка.
"Сбербанк Казахстан" имеет достаточный запас ликвидности, высококачественный кредитный портфель и на протяжении многих лет является одним из ключевых участников финансового рынка Казахстана.
Принимая решение о приобретении "Сбербанк Казахстан", холдинг "Байтерек" оценил его высокую значимость для финансовой системы страны. Современная инфраструктура и технологии, которыми владеет банк, позволят в короткие сроки вернуть банк к полноценной работе и начать финансирование реального сектора экономики Казахстана", - говорится в сообщении.
Отмечается, что банк продолжит выполнять все свои обязательства перед клиентами. Все условия по банковским продуктам для действующих клиентов останутся неизменными.
"Сделка позволит банку возобновить в полном объеме активные операции, привлечение депозитов и проведение платежей, а также продолжить развитие продуктов и услуг для населения и бизнеса. Профессиональная команда сотрудников "Сбербанк Казахстан", накопившая большой опыт более чем за 15 лет взаимодействия с клиентами на рынке Казахстана, продолжит свою работу", - добавили в холдинге.
По данным "Байтерека", стороны планируют закрыть сделку в ближайшее время.
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