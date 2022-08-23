Минэнерго: Запасов бензина и дизеля в Казахстане хватит на две недели

В первую очередь дизельное топливо отпускают аграриям, у которых начинается осенняя страда. Запасов бензина и дизельного топлива в Казахстане хватит примерно на две недели. Об этом сообщил на заседании правительства министр энергетики Болат Акчулаков.
По его данным, на 22 августа запасы бензина АИ-92 на нефтебазах и в пути составляют 180 тысяч тонн, дизельного топлива – 220,8 тысячи тонн. На нефтеперерабатывающих заводах имеется 71 тысяча тонн АИ-92 и 53,4 тысячи тонн дизеля.
"Запасы бензина АИ-92 покрывают потребность на 14 дней, дизельного топлива – на 13. По АИ-92 ситуация стабильная, на основных сетевых автозаправках ограничения отсутствуют. По дизельному топливу наблюдаются ограничения в реализации – переход на продажу по талонам и картам, установление лимитов. НПЗ вырабатывают топливо в достаточном количестве, но отгрузка нефтепродуктов оттуда осуществляется нестабильно: поставляется недостаточно вагонов-цистерн, растут сроки доставки до пунктов назначения", – перечислил проблемы министр.
Для решения проблемы с отгрузкой топлива с заводов Болат Акчулаков призвал заинтересованные госорганы и операторов работать более слаженно. Он отметил, что дизельное топливо в первую очередь поставляют аграриям, для которых цена составляет 184 тенге за литр. Это на 15-25% ниже розничных цен в зависимости от региона. Всего на осенне-полевые работы выделили 423,5 тысячи тонн топлива.
Также министр напомнил, что в соответствии с приказом Минэнерго от 22 августа цены на дизельное топливо дифференцируются. При наличии у покупателей водительских удостоверений дневной лимит составит 100 литров топлива по 230-260 тенге/л, для грузовиков – 300 литров. Остальным покупателям, а также желающим приобрести большие объёмы топлива, оно будет продаваться по 450 тенге за литр.
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