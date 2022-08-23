«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 23 Августа
+25...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 473.99 KZT
  • €1 = 474.56 KZT
  • 1 RUB = 7.94 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Опубликован список обладателей образовательных грантов в магистратуру

Просмотров:88 Опубликовано: Сегодня, 16:56
Опубликован список обладателей образовательных грантов в магистратуру
Фото: freepik
Опубликован список обладателей образовательных грантов в магистратуру на 2022-2023 учебный год, сообщает Zakon.kz.

Государственные гранты присуждены по итогам заседания Республиканской комиссии, в состав которой вошли представители министерства, государственных органов, профсоюзов сферы образования, Национальной палаты предпринимателей РК, СМИ, Гражданского альянса Казахстана и общественных организаций.

Со списками обладателей государственного образовательного гранта можно ознакомиться здесь.

Образовательные гранты для обучения в магистратуре были присуждены на конкурсной основе по результатам комплексного тестирования (КТ).

В сравнении с прошлым годом количество поступающих увеличилось на 7 тыс. человек. Участие в тестировании приняли более 43 тыс. человек.

В конкурсе на присуждение образовательных грантов в магистратуру приняли участие претенденты, набравшие более 75 баллов для поступления на научно-педагогическое направление, более 50 баллов – на профильное направление.

В этом году на магистратуру было выделено более 13 тыс. грантов.

Наиболее востребованными стали такие направления, как «Педагогические науки», «Информационно-коммуникационные технологии» и «Бизнес, управление и право».

Все обладатели грантов для зачисления должны будут представить свои документы в вузы до 28 августа.


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика