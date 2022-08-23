Министерство спорта запустило челлендж #МенЧемпионмын2022 в TikTok

Желающие принять участие в челлендже могут снять и опубликовать с соответствующем хештегом короткие видеоролики на спортивную тему.



TikTok совместно с Министерством культуры и спорта РК запустил кампанию #МенЧемпионмын2022 ко Дню спорта.



В рамках инициативы в течение недели с 21 по 28 августа в аккаунте Министерства культуры и спорта РК в TikTok (@drs_kz) проходит серия

прямых эфиров.



Расписание прямых эфиров:



- 23 августа, 18.00 – интервью с серебряным призером Всемирных игр по джиу-джитсу Галиной Дувановой;

- 24 августа, 18.00 – интервью с призером Исламских игр по женской борьбе Мадиной Бакбергеновой;

- 25 августа, 18.00 – интервью с силачом и рекордсменом Сергеем Цырульниковым и бронзовым призером по киокушинкай-кан карате Алишером Карменовым;

- 26 августа, 18:00 – интервью с чемпионкой Исламских игр по спортивной гимнастике Аидой Бауыржановой.



Все пользователи TikTok могут присоединиться к спортивному марафону и принять участие в тематическом челлендже по хештегу #МенЧемпионмын2022. Для этого нужно снять и опубликовать с соответствующем хештегом короткие видеоролики на спортивную тему: можно продемонстрировать свои достижения в любимом виде спорта, поделиться лайфхаками, любимыми упражнениями или просто рассказать о любимом спорте.



Авторы наиболее креативных видео будут награждены ценными призами.