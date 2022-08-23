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Министерство спорта запустило челлендж #МенЧемпионмын2022 в TikTok

Просмотров:97 Опубликовано: Сегодня, 18:12
Министерство спорта запустило челлендж #МенЧемпионмын2022 в TikTok
Фото из открытых источников
Желающие принять участие в челлендже могут снять и опубликовать с соответствующем хештегом короткие видеоролики на спортивную тему.

TikTok совместно с Министерством культуры и спорта РК запустил кампанию #МенЧемпионмын2022 ко Дню спорта.

В рамках инициативы в течение недели с 21 по 28 августа в аккаунте Министерства культуры и спорта РК в TikTok (@drs_kz) проходит серия
прямых эфиров.

Расписание прямых эфиров:

- 23 августа, 18.00 – интервью с серебряным призером Всемирных игр по джиу-джитсу Галиной Дувановой;
- 24 августа, 18.00 – интервью с призером Исламских игр по женской борьбе Мадиной Бакбергеновой;
- 25 августа, 18.00 – интервью с силачом и рекордсменом Сергеем Цырульниковым и бронзовым призером по киокушинкай-кан карате Алишером Карменовым;
- 26 августа, 18:00 – интервью с чемпионкой Исламских игр по спортивной гимнастике Аидой Бауыржановой.

Все пользователи TikTok могут присоединиться к спортивному марафону и принять участие в тематическом челлендже по хештегу #МенЧемпионмын2022. Для этого нужно снять и опубликовать с соответствующем хештегом короткие видеоролики на спортивную тему: можно продемонстрировать свои достижения в любимом виде спорта, поделиться лайфхаками, любимыми упражнениями или просто рассказать о любимом спорте.

Авторы наиболее креативных видео будут награждены ценными призами.


Источник: informburo.kz
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