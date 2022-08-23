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Ученые выяснили, что собаки способны плакать от счастья

Просмотров:123 Опубликовано: Сегодня, 19:33
Ученые выяснили, что собаки способны плакать от счастья
Фото из открытых источников
Японские ученые из Университета Азабу обнаружили, что собаки при встрече с любимыми людьми или хозяевами после долгой разлуки плачут от радости, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Deutsche Welle.

В исследовании, опубликованном в журнале Current Biology, измерялось количество слез в глазах собак с помощью теста Ширмера (это диагностическая проба, которая помогает выявить недостаток слезной жидкости для увлажнения глаз - прим.автора), при котором под веки помещается специальная полоска.
Исследователи сравнили количество слез в глазах собак во время нормального общения с хозяином как базовый уровень. Затем сравнивалось количество слез в глазах собак после разлуки на 5-7 часов. Оказалось, что в первые пять минут после воссоединения с хозяином у собак "значительно" увеличивается выработка слез.

"Мы никогда не слышали об открытии, что животные проливают слезы в радостных ситуациях, таких как воссоединение с хозяином", - сказал один из авторов исследования Такефуми Кикусуи.

Идея исследования возникла у Кикусуи и его коллег после того, как он заметил одну из своих пуделей с ее щенками. По его словам, он заметил у нее слезы на глазах во время кормления щенков.

"Это натолкнуло меня на мысль, что окситоцин может увеличить количество слез", - говорит Кикусуи.

Ученые также заметили, что объем слез был больше при воссоединении с хозяином по сравнению с другими людьми, с которыми собака была знакома. Затем ученые попытались проверить, могут ли слезы оказывать эмоциональное воздействие на хозяев. Они попросили владельцев оценить различные фотографии своих собак с искусственными слезами и без них по тому, насколько сильно им хотелось бы заботиться о них.

Исследователи также провели третий эксперимент, в котором просили людей оценить фотографии собак со слезами на глазах и без них. Фотографии со слезами вызвали у людей больший отклик. По словам ученых, слезы помогают установить более прочную связь между людьми и собаками.


Источник: Tengrinews.kz
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