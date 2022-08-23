Астана. 23 августа. КазТАГ - Электросамокаты могут приравнять к автотранспорту в Казахстане, сообщает пресс-служба департамента полиции Алматы.
«Назрела необходимость на законодательном уровне определить статус электросамокатов как транспортного средства. Соответственно, определить управляющих электосамокатами как участников дорожного движения, где предусматриваются как права, так и обязанности», сообщила представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.
По ее словам, как только будут внесены изменения, это отразится на кодексе дорожного движения и на Кодексе об административных правонарушениях.
По данным МВД, с начала этого года в РК произошло 41 ДТП с участием электросамокатов. Один — со смертельным исходом.
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