Астана. 23 августа. КазТАГ - Электросамокаты могут приравнять к автотранспорту в Казахстане, сообщает пресс-служба департамента полиции Алматы.



«Назрела необходимость на законодательном уровне определить статус электросамокатов как транспортного средства. Соответственно, определить управляющих электосамокатами как участников дорожного движения, где предусматриваются как права, так и обязанности», сообщила представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.



По ее словам, как только будут внесены изменения, это отразится на кодексе дорожного движения и на Кодексе об административных правонарушениях.



По данным МВД, с начала этого года в РК произошло 41 ДТП с участием электросамокатов. Один — со смертельным исходом.