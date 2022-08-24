Токаев поручил перенести название одной из улиц в Нур-Султане

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил перенести название улицы Гейдара Алиева в Нур-Султане, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"В свое время одна из улиц нашей столицы была названа именем выдающегося государственного деятеля, великого сына азербайджанского народа Гейдара Алиева. Но город развивается, и сейчас с позиции сегодняшнего дня эта улица не выглядит столь внушительно. Поэтому я принял решение и дал поручение акиму столицы, чтобы он предложил назвать именем Гейдара Алиева, которого мы искренне уважаем в нашей стране, одну из больших улиц или проспектов нашей столицы. То есть мы перенесем название улицы на более подходящий объект. Я думаю, это вполне оправдано", - сказал Токаев на двусторонней встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.



Пару дней назад в азербайджанском городе Сумгайыт, который находится на побережье Каспийского моря, одну из центральных улиц назвали в честь казахского просветителя и тюрколога Ахмета Байтурсынова.



"Примечательно, что Ахмет Байтурсынов был делегатом первого всесоюзного съезда тюркологов в 1926 году именно здесь, в Баку. Я думаю, что этот факт говорит о том, что между нашими народами всегда были очень тесные связи", - отметил Токаев.



Президент пригласил азербайджанского лидера посетить Казахстан.



"Я хотел бы выразить признательность вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, за неизменную поддержку казахстанской инициативы о созыве Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. В середине октября в нашей столице состоится саммит, и мы, конечно, ожидаем вашего личного участия в данном очень важном форуме. Ваше присутствие и ваша работа в данном форуме будут иметь очень положительный эффект с точки зрения достижения искомого результата", - отметил Токаев.



Ранее Президент Казахстана наградил Алиева орденом высшей степени отличия "Алтын Қыран".